L'Hérault parmi les dix départements français qui ont acheté le plus de pesticides en 2019

Dans une carte publiée cette semaine, l'association "Générations futures" identifie les départements qui ont acheté le plus de produits pesticides en 2019. L'Hérault et le Gard figurent à la septième et sixième place.

L'Hérault et le Gard sont en France parmi les départements qui ont consommé le plus de pesticides sur l'année 2019. L'association "Générations Futures" a publié lundi 8 mars une carte de France interactive qui détaille les achats de pesticides par département et par catégorie de pesticides. Elle place l'Hérault en septième position, derrière le Gard sixième et devant l'Aude, onzième. En tête on retrouve la Gironde, la Marne et le Loiret.

Cette carte représente les tonnages liés au commerce de substances phytosanitaires pour l’année 2019, en fonction des codes postaux des acheteurs. - Générations futures

Ici le lien vers la carte des achats de pesticides

Glyph’Awards

L'association en a aussi tiré un palmarès baptisé "Glyph’Awards", qui classe les départements les plus gourmands en glyphosate, où l'on retrouve en tête presque le même trio : Charente-Maritime, Gironde et Loiret. Dans l'Hérault, c'est le sulfite (aussi appelé soufre total ou dioxyde de soufre), largement utilisé dans la viticulture et l'agro-alimentaire, qui est le plus acheté. Le glyphosate arrive en deuxième.

Méthode

Ces données ont été calculées sur les ventes déclarées par les distributeurs de produits phytosanitaires. La Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques leur impose en effet de déclarer leurs ventes annuelles pour mieux évaluer et gérer le risque "pesticides". Pour chaque département, Générations futures a ensuite réalisé la somme du tonnage de toutes les substances actives achetées sur l’année (en l'occurrence 2019), afin de déterminer les départements où l’on achète le plus de pesticides.