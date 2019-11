Intempéries : le département des Alpes-Maritimes débloque sept millions d'euros

Alpes-Maritimes, France

Après les intempéries qui ont touché le département l'heure est au nettoyage mais aussi au bilan. Ces pluies diluviennes ont fait quatre morts dans le Var dont trois Azuréennes de Grasse et d'Antibes. Le bilan matériel est important également. Les dégâts sont estimés à 300 millions d'euros.

Sept millions d'euros du département

Le département des Alpes-Maritimes met la main à la poche et débloque une enveloppe de sept millions d'euros. Un million sera distribué aux sinistrés. Les entreprises et les agriculteurs impactés recevront aussi un chèque d'un million d'euros. L'objectif est d'éviter les trous béants dans leur trésorerie et une catastrophe économique. Et puis le département vient aussi au secours des maires avec cinq millions d'euros pour les collectivités pour réparer les voiries, les écoles et les espaces verts. La région PACA va aussi donner 500.000 euros par commune.

Autoroute A8 coupée, département paralysé

Sur l'anticipation et la coordination, nous avons tiré les leçons des inondations de 2015" - Charles-Ange Ginésy, président du département des Alpes-Maritimes

Les autorités ont également fait un bilan de ce qui a fonctionné ou pas. Dans les points positifs ils retiennent l'anticipation et la coordination. En revanche, une faiblesse a été identifiée au niveau de l'autoroute A8, coupée dans les deux sens au plus fort du déluge. Cet axe vital pour acheminer les secours était inaccessible car inondé. Charles-Ange Ginésy pointe du doigt un problème d'écoulement des eaux au niveau de Biot. Ce problème avait déjà été identifié en 2015. Le président du Département demande donc au ministre des Transports l'autorisation de faire des travaux.