VIDEO - L'homme qui voulait nettoyer les Pyrénées à mains nues

Mais quel est donc cet homme qui parcourt les alpages des Pyrénées-Orientales avec de vieux bidons rouillés sur le dos ? Depuis quelques mois, Jimmy Vial traque les gros déchets abandonnés dans la montagne : tôles, vieilles canalisations, rouleaux de barbelé, carcasses d'avion... Avec son équipement de sherpa, il les découpe et les transporte sur plusieurs kilomètres, hors des sentiers battus, pour les acheminer jusqu'à la déchèterie.

"L'idée me trottait dans la tête depuis longtemps", raconte cet amateur de trail âgé de 52 ans. "Je parcours chaque année 2.000 kilomètres en montagne : partout, je croise de gros débris abandonnés depuis des décennies et dont plus personne ne se préoccupe. Je me suis dit : il faut vraiment faire quelque chose. Et si l'accès est impossible en véhicule, je redescendrai ces déchets à la main !".

Ainsi est née l'association "Reves Ô sommets" au printemps dernier, avec la mission de "nettoyer, dépolluer, démonter les installations obsolètes, trier et rapatrier les débris, en perpétuant la tradition d’antan du portage à dos d’homme". Avec l'aide de la commune de Porta, Jimmy Vial a pu acheter ses premiers équipements.

Près de deux tonnes de déchets déjà récupérés

En seulement trois mois, l'association a déjà nettoyé sept sites dans la Vallée du Carol. Près de deux tonnes de déchets ont été redescendus de la montagne à la seule force du poignet. Prochain défi: récupérer la carcasse d'un ULM qui s'est écrasé à plus de 2000 mètres d'altitude, dans un secteur quasiment inaccessible.

Devant l'ampleur de la tâche, l'association en appelle à tous les amoureux de la montagne, en espérant susciter des vocations. L'objectif est aussi de réaliser une cartographie complète des gros déchets abandonnés dans les montagnes. "Randonneurs, chasseurs, bergers : chacun peut agir de manière simple, en recensant les débris et en nous indiquant leur localisation exacte". Les dons sont les bienvenus pour compléter l'équipement des bénévoles (gants, matériel de portage ou de découpe).

Pour joindre l'association :