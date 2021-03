L'hôpital de Saintes se lance dans le recyclage des masques jetables

A l'hôpital de Saintes, on consomme 50.000 masques par mois. Depuis deux semaines, des poubelles spéciales ont fait leur apparition. On y collecte les masques usagés du personnel et des patients. Envoyés ensuite à Bordeaux, ces masques en matière plastique renaîtront en objets du quotidien.