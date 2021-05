L'hydrogène vert dans les moteurs : la Mayenne y pense très fort

Est-ce que l'on pourra bientôt rouler à l'hydrogène vert en Mayenne? C'est le but, de Territoire d'Energie Mayenne, qui vient de signer une convention avec Lhyfe, un producteur et fournisseur d'hydrogène. Entre l'électrique, le biogaz et maintenant l'hydrogène, la Mayenne est vertueuse.

La Mayenne a tous les atouts qu'il faut pour être énergétiquement vertueuse. C'est ce qu'affirment des élus et le président de Territoire d'Energie Mayenne, Richard Chamaret. L'organisme a signé, début avril, une convention avec Lhyfe, fabriquant et fournisseur d'hydrogène vert. Après l'électrique, dont des bornes sont installées dans des stations et le biogaz qui arrive, à Changé et à Aron, c'est donc sur l'hydrogène vert que l'on commence à lorgner.

L'hydrogène vert, comment cela se fabrique?

Pour Matthieu Guesné, le fondateur de Lhyfe, fabriquant d'hydrogène vert, rien n'est plus vertueux. "On récupère l'électricité produite par les parcs éoliens, donc par le vent. Puis, on envoie cette électricité dans un immense réservoir rempli d'eau (H20) . La puissance électrique sépare les molécules d'oxygène et d'hydrogène et voilà". Bien sûr, la technologie est de pointe. Il faut, ensuite récupérer l'hydrogène, le stocker, et, ensuite, pouvoir le distribuer à la pompe. On n'en est pas là. Mais, c'est parfaitement propre "le seul déchet, c'est de l'oxygène"!

Lh'ydrogène vert produit par Lhyfe - Matthieu guesné

Bon pour la planète, bon pour les emplois

Les énergies renouvelables sont bonnes pour la planète, bien sûr. Mais, elles peuvent également être créatrices d'emploi et de revenus pour les agriculteurs. Un exemple : la filière du bois bocager, qui permet aux agriculteurs ayant replanté des haies, de les rentabiliser lors de leur taille. Le biogaz, également, produit naturellement par la fermentation des déchets agricoles. De même, lorsqu'il faudra créer des stations de fabrication de l'hydrogène, forcément locales, cela devra générer de l'emploi.