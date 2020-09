L'hydrolienne Sabella de nouveau immergée au large d'Ouessant

L'hydrolienne Sabella va de nouveau retrouver le Fromveur cette semaine, au large d'Ouessant dans le Finistère. Après près d'un an hors de l'eau, l'engin va produire (un petit peu) d'électricité.

L'hydrolienne Sabella retrouve le Fromveur cette semaine, au large d'Ouessant, elle est hissée ce lundi sur le bateau l'Ariadne : à partir de lundi 7 septembre, "les opérations sont maintenues comme prévu car la météo est bonne. _Les opérations vont se dérouler de mardi à vendredi_. La turbine de l'hydrolienne fait une centaine de tonne, dix mètres de diamètre, 11 mètres de long, c'est un gros bébé", précise Jean-Christophe Allo, directeur commercial de Sabella.

Une turbine d'une centaine de tonnes

"Cette hydrolienne D10 est un prototype de démonstration pour apprendre et fiabiliser la technologie donc elle fait des allers-retours réguliers pour apprendre, mettre en place des innovations, donc on a parfois de petites casses."

L'hydrolienne a été sortie de l'eau à l'automne 2019 : "On avait une petit optimisation et une modification à faire sur des connecteurs durant trois mois. Elle aurait dû être redéployée fin avril-début mai mais ça n'a pas été possible avec _le confinement ce qui a retardé le chantier de six mois_."

_"_Ce premier démonstrateur est déjà raccordé à l'île d'Ouessant, mais surtout pour valider la fonction d'injection sur un réseau isolé puisque l'île n'est pas raccordée au continent. A terme, en 2023, l'objectif est de déployer une éolienne terrestre, des panneaux photovoltaïques et deux hydroliennes."

Branchement en fin de semaine

_"_Dès cette fin de semaine, l'hydrolienne sera branchée. Et l'électricité sera envoyée vers Ouessant. Depuis 2015, à chaque fois il y a une petite part de l'électricité d'Ouessant qui en dépend."