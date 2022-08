"L'idée, c'est de surprendre les gens" : des fleurs comestibles sont à disposition des habitants de Buzançais

Des bacs avec des fleurs comestibles ont été installés un peu partout dans la ville, en partenariat avec le chef Franck Gatefin, pour faire découvrir aux habitants de nouvelles saveurs et de nouvelles façons de cuisiner.

Agastache, talinium, cosmos, perilla, sauge... Saviez-vous qu'on pouvait manger les fleurs ou les feuilles de ces plantes ? On n'y pense pas forcément, mais on peut trouver des tas de nouvelles saveurs dans la nature qui nous entoure. À Buzançais, la municipalité a mis en place, début août, l'opération "De la fleur à l'assiette".

Le projet, porté par le service des espaces verts et le chef du restaurant Pérégrinations Franck Gatefin, consiste à installer 46 bacs à fleurs un peu partout dans la ville. À l'intérieur, on peut découvrir des fleurs comestibles. Tous les habitants peuvent venir se servir, récolter quelques feuilles ou quelques fleurs pour cuisiner. "L'idée principale, c'est de surprendre les gens en leur faisant voir qu'on peut consommer des fleurs", explique Guillaume Forestier, responsable du service des espaces verts de la ville.

Une idée recette chaque semaine

En tout, on peut découvrir une soixantaine de plantes, disséminées dans la commune. "C'est pédagogique, ce sont des jardins partagés revisités", ajoute-t-il. Sur chaque bac, on peut scanner un QR code pour en savoir un peu plus sur ces plantes, sur la façon dont elles se consomment.

REPORTAGE - À la découverte des bacs à fleurs comestibles installés dans les rues de Buzançais Copier

"Tout le monde a des fleurs qui se mangent dans son jardin, sans le savoir, assure Franck Gatefin. C'est ça qui est extraordinaire, il y a un panel de goûts extraordinaires avec ces plantes". Passionné de fleurs comestibles, le chef du restaurant Pérégrinations en cultive d'ailleurs sur la terrasse de son établissement. Pour aider les Buzancéens à oser goûter ces fleurs ou ces feuilles, il propose une idée de recette chaque semaine. Elle est publiée sur sa page Facebook et sur le site de la mairie.

Franck Gatefin et Guillaume Forestier présentent le dispositif "De la fleur à l'assiette" à Buzançais. © Radio France - Emeline Ferry

Au menu cette semaine : un gratin d'agastache et de courgettes, avec quelques tranches de Sainte-Maure-de-Touraine. L'agastache est une plante qui a un goût anisé ou mentholé. Récemment, le chef berrichon a également suggéré une recette de boisson rafraîchissante à base de périlla, également appelé basilic chinois ou shiso.

En vous baladant dans Buzançais, vous pourrez par exemple découvrir la plante fromage et ses feuilles qui sentent le camembert, le Tulbaghia dont les fleurs ont une saveur aillée ou encore les pétales de Dahlia qui ont un goût légèrement sucré.