L'idylle naissante entre Kangoo et Papi, deux joyeux lémuriens, au Refuge de l'Arche à Château-Gontier

La belle et joyeuse famille du Refuge de l'Arche, à Château-Gontier, s'agrandit. Le sanctuaire pour animaux sauvages vient d'accueillir Kangoo, une femelle lémurien qui avait été saisie chez un particulier et qui a séjourné dans deux zoos, en Eure-et-Loir et à Montpellier, avant d'arriver en Mayenne.

Après sa quarantaine, Kangoo va rencontrer son nouveau compagnon, il s'appelle Papi, un mâle lémurien, "suite au décès de notre dernière femelle lémurien, il était important pour le bien-être de notre mâle, de retrouver un congénère", ça promet de jolis rendez-vous en amoureux pour ces petits primates très sociables.

