L'île d'Arcins bientôt vendue à la Métropole de Bordeaux

Patrice Benghiati va enfin pouvoir vendre l'île d'Arcins, sa propriété depuis 2002. D'après les informations recueillies par France Bleu Gironde, la métropole bordelaise lui proposera une offre de rachat au printemps. Les deux parties auraient revu leur copie, puisqu'il y a deux ans, il semblait impossible de s'entendre sur un prix , Patrice Benghiati attendant plus que le million d'euros proposé par la Métropole.

Un propriétaire à bout de souffle

Le propriétaire de 75 ans en a passé dix à chercher le bon repreneur et est fatigué d’attendre : “Je n’ai plus l’énergie”. Son île, Patrice Benghiati y est profondément attaché, “c’est un joyau, c’est le seul endroit où vous pouvez respirer” sourit il. Riche de centaines d’essences de plantes et accueillant de nombreux oiseaux migrateurs, ce havre de nature situé entre Bègles et Latresnes est fermé aux visiteurs depuis plusieurs années. Mais avec un retour au domaine public, cela pourrait changer : “la Métropole a une bonne idée”, confie le septuagénaire. Aucun des élus en charge du dossier ne veut se prononcer sur les négociations mais l’idée initiale est d’y développer la biodiversité et les activités en nature.

Il y a vingt ans, Patrice Benghiati achète cette quarantaine d'hectares sur un coup de cœur, pour un demi-million d’euros. L’institut national de recherche en agronomie (Inra) y faisait des recherches sur les arbres fruitiers. Mais à l’époque, la tempête de 1999 a éventré l’île, arraché les digues et les quelques bâtiments.

Le rêve de parc naturel vire au cauchemar

Patrice Benghiati veut retrouver la magie insulaire de la Corse où il a vécu. “Le but n’était pas d’y vivre mais de l’ouvrir au public, d’en faire un parc de découverte nature”. Il entame des travaux titanesques pour installer des pontons, acheminer eau, électricité et même un réseau wifi sur place. Au total, il débourse 4 millions d’euros et enchaîne les “galères”. Les lourdeurs administratives et une dizaine de procès avec les entreprises de travaux le découragent.

Le propriétaire reçoit de nombreuses propositions de particuliers, prêts à mettre le prix pour en faire un parc aquatique ou un terrain privé. Mais lui veut que l'île retrouve le domaine public.

Le lopin de terre sauvage intéresse les élus depuis longtemps et en 2019 lorsque le rachat par la métropole prend forme, Alain Juppé quitte précipitamment Bordeaux pour rejoindre le Conseil constitutionnel. Il faut alors attendre l'arrivée du nouveau président de la Métropole, Alain Anziani, en 2020, pour ramener l'île d’Arcins à l’agenda.

L’entourage du propriétaire, en charge des négociations, assure aujourd’hui que la vente est proche d'être conclue.

Reportage réalisé avec les étudiants de l'Institut de Journalisme de Bordeaux Aquitaine, Ségo Raffaitin et Paul Loncient