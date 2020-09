L'île du Ramier de Toulouse bientôt plus verte, après la destruction du parc expo

Une grande page se tourne, à Toulouse. Le parc des expositions de l'île du Ramier a définitivement fermé ses portes, remplacé par le MEETT, le nouveau site de congrès à Beauzelle, près de l'aéroport. L'ancien site va être totalement rasé ou presque. La déconstruction vient de commencer. Petit à petit, l'île du Ramier dans son ensemble va laisser place à de plus en plus de verdure.

En fait on revient un peu à ce qu'était l'île il y a un siècle : "le parc toulousain", avec ses grandes allées ombragées, ses cafés-restaurants, et un kiosque à musique. Mais au fil du temps, constructions diverses et variées se sont imposées, sans grand cohérence. Retour en arrière donc, avec un réaménagement qui a déjà commencé il y a trois ans par le nord, avec la destruction de la discothèque, et la création d'un théâtre de verdure à la place.

Non loin de là, les terrains de tennis couverts vont être délocalisés, ce qui permettra la création d'un belvédère sur la Garonne. C'est d'ailleurs l'idée : enlever le plus de constructions possibles, pour laisser la place à la verdure, à l'espace, et permettre l'ouverture sur le fleuve. La suppression du parc des expositions doit ainsi permettre la création d'une grande esplanade de la taille de la place du Capitole, qui permettra à des événements de s'installer. Et puis tout autour, un grand parc de sept hectares, avec le retour des grandes allées bordées d'arbres.

Détruire le parc expo, c'est une occasion rêvée !

Vers le sud, la vue sera plus dégagée, et surtout mettra en valeur l'architecture art-déco de la piscine Nakache. Les allées arborées seront prolongées jusqu'aux abords du Stadium, où la vocation sportive est renforcée. Une île du Ramier aussi plus connectée au reste de la ville, avec la création de passerelles de chaque côté de la Garonne, vers Croix de Pierre et Empalot.

Des Toulousains heureux de la future verdure

Les quelques Toulousains rencontrés sur l'île sont enthousiastes à l'idée de voir le site baigner de nouveau dans la verdure : "c'est une très bonne initiative. Détruire ça [le parc expo], c'est une occasion rêvée !" juge Jean. Le retraité rappelle aussi combien l'île a été construite, avec une urbanisation pas toujours bien agencée : "industrielle, scientifique, puis la poudrerie, y'avait un peu de tout, quoi !".

Ca laisse des souvenirs, c'est sûr, mais fallait que ça change !

Un peu plus loin, Bernadette est enjouée par le futur de l'île du Ramier : "on la redécouvre !". Son mari Jean-Jacques lui se souvient "de l'ancien temps", où existait "le Ramier, le dancing". Mais il trouve que le théâtre de verdure qui l'a remplacé est "très joli". Ce commerçant dans l'habillement, a connu les foires et salons au parc expo : "j'ai fait des expositions ici, des présentations de mode. Ca laisse des souvenirs, c'est sûr, mais fallait que ça change !".

Quant à Ali, jeune étudiant, il estime que "s'il y a de la verdure, ça ne peut être que positif pour la ville, et les habitants". Des Toulousains certains que délestée de quelques constructions, l'île du Ramier ira mieux.