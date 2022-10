L’Ille-et-Vilaine toujours en situation de crise sécheresse

Le département d'Ille-et-Vilaine est toujours en situation de crise sécheresse. Les pluies des derniers jours n'ont rien arrangé à la situation. Le préfet maintient donc les restrictions en vigueur depuis la mi-août. Notamment l'interdiction de laver les voitures et les terrasses, d'arroser les pelouses et, bien sûr, de remplir les piscines.

Des coupures, mais seulement pour des gros consommateurs

La situation est à ce point délicate qu'on pourrait envisager, en fin d'année, des coupures pour certains gros consommateurs. En revanche, pas de coupures pour les particuliers, car il y a trop de risques sanitaires à vider l’eau des tuyaux. Des risques aussi de surpression à la reprise.

Ce sont pourtant bien les particuliers qui consomment les ¾ de l’eau potable en Ille-et-Vilaine et qui doivent poursuivre les efforts d’économie, puisque, s’il ne pleut pas de façon conséquente d’ici la fin d’année, il va falloir continuer de tirer sur les réserves déjà très basses.

« C’est compliqué de dire à un breton qu’il va manquer d’eau » Joseph Boivent, Président du syndicat mixte de la gestion de l’eau

La situation ne date pas de cet été. Ça fait quasiment un an que les recharges ne sont pas suffisantes, sachant que c’est essentiellement dans les eaux de surface, barrages et cours d’eau, qu’est puisé l’essentiel de l’eau distribuée.

Les mesures prises le 12 août toujours en vigueur

Outre les craintes donc pour cet hiver, les autorités le sont aussi pour l’an prochain, et les années suivantes, en raison de cet effet ciseau, entre une consommation qui augmente du fait de la démographie et de l’activité économique et un climat qui amène à des années de sécheresse de plus en plus fréquentes.