L'implantation de centrales photovoltaïques au menu du conseil municipal d'Auxerre ce jeudi soir.

Ce projet d'installation de centrales photovoltaïques, sur des parcelles à Auxerre, c'est l'ancienne municipalité qui l'a initié reconnait Céline Bähr . L'adjointe au maire d'Auxerre chargée du développement durable qui affirme que ce projet est désormais bien avancé.

Il s'agit de deux centrales solaires au sol situées près de la déchetterie des Cassoirs et sur la zone de captage de la Plaine des Isles.

"La production d'électricité de ces quatre sites correspond à la consommation d'environ 3 500 foyers": Céline Bähr, adjointe au maire d'Auxerre

Des ombrières seront également implantées sur des parkings. Ce sont des panneaux solaires en hauteur, et qui font de l'ombre. On les retrouvera à Auxerrexpo et au gymnase René Yves Aubin près de l'hôpital. "La production d'électricité de ces quatre sites sera équivalente à 11 000 mégawattheures. Ce qui correspond à la consommation d'environ 3 500 foyers. Une partie de cette production débutera courant 2024. Il faudra patienter jusqu'au premier trimestre 2025 pour l'autre partie."

Céline Bähr, adjointe au maire d'Auxerre chargée du développement durable Copier

Céline Bähr qui précise que la ville n'avancera pas un euro d'argent public pour le financement de ce projet. "Nous allons signer un contrat de co-développement avec Total Energie. La ville va entrer au capital à hauteur de 20%. La communauté d'agglomération, 1%. Et on envisage une partie de financement participatif sur la Plaine des Isles. "

Cinq autres parcelles sur Auxerre pourraient accueillir des centrales solaires

Ce jeudi soir lors du conseil municipal, la ville d'Auxerre souhaite également mandater la communauté d'agglomération de l'Auxerrois pour des études sur cinq autres parcelles . Elles sont situées aux Piedalloues, à Saint-Siméon, aux Clairions, aux Boisseaux et Armatis.

Et puis en dehors d'Auxerre, des parcelles pour l'implantation de centrales solaires ont été identifiées dans cinq communes de l'agglomération. A Coulanges la vineuse, Jussy, Venoy, Vallan et St Bris le Vineux