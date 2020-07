EN IMAGES - L'impressionnante installation d'une pale d'éolienne à Selongey

A quelques mois de leur mise en service, les éoliennes du parc "Entre Tille et Venelle" (Côte-d'Or) poursuivent leur installation. Un chantier vertigineux, à plus de 100 mètres du sol, à retrouver en photos et en vidéo.

Les travaux, démarrés en 2018, se poursuivent sur le parc éolien "Entre Tille et Venelle", qui prend place sur les quatre communes de Côte-d'Or d'Avelanges, Marey-sur-Tille, Selongey et Villey-sur-Tille. Les seize éoliennes de l'entreprise Velocita Energies, qui fait partie du groupe Envision, vont commencer à fonctionner totalement dans le courant de l'automne 2020 - avec un peu de retard pour cause de pandémie. En 2018, un financement participatif avait été proposé aux habitants. Mardi 30 juin 2020, un pas de plus a été réalisé, avec l'installation des pales sur l'une des éoliennes, la 14e sur 16 à être équipée. Les deux éoliennes restantes seront terminées au moins de juillet, "lors de conditions de vent favorables", a indiqué l'entreprise à France Bleu Bourgogne.

L'installation d'une pale... vue du ciel !

Les pales de 64,5 mètres sont installées en haut du mât, qui culmine à 106,4 mètres, grâce à une grue de 130 mètres. Quand la pale est à la verticale, fixée en haut du mât, l'éolienne domine le sol à 175 mètres. Une opération impressionnante, qui "nécessite une quasi absence de vent", à voir en photos et en vidéo.

En photos

Les pales sont installées grâce à une grue de 130 mètres - Velocita Energies

