Incendie dans le Diois : une unité militaire spécialisée pour aider les pompiers ?

Depuis vendredi 5 août, les pompiers de la Drôme luttent contre l'incendie qui a ravagé une trentaine d'hectares dans le massif du Diois. Le feu à 1 000 mètres d'altitude au nord-est du village de Romeyer, sûrement entrainé par un impact de foudre, reste inaccessible aux véhicules terrestres d'intervention. Au sol, les pompiers ont déjà tiré 2000 mètres de tuyaux. Un hélicoptère lourd bombardier d'eau va encore intervenir ce dimanche pour contenir les flammes alors que plusieurs reprises de feu ont eu lieu cette nuit. Une soixantaine de pompiers se relaient.

Si le feu progresse toujours lentement, il est loin d'être fixé mais sous contrôle. "La situation n'est pas catastrophique car c'est un petit feu mais elle n'est pas optimale non plus à cause du relief et du vent" selon le SDIS de la Drôme.

Une nouvelle option en réflexion

Les pompiers envisagent donc une nouvelle option pour venir à bout du sinistre : "l’intervention d'un détachement militaire spécialisé", avec pour objectif de se rapprocher au plus près de l'incendie, malgré le très fort dénivelé. Mais avant d'avoir recours à cette unité, les pompiers drômois doivent d'abord évaluer la gravité de la situation, compte tenu du fait qu'aucune habitation n'est menacée et que le feu reste de taille raisonnable.