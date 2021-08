L'incendie de Beaumes-de-Venise laisse derrière lui un paysage dévasté

Sur son vélo ce dimanche 22 août, Bernard Cabezas dresse un triste bilan : "le paysage est lunaire, il ne reste que des cendres". Si quelques îlots verdoyants ont survécu aux flammes le constat est sans appel pour cet habitant de Beaumes-de-Venise : "80% des arbres sont morts". Une vue dévastée qui attriste Bernard, né dans le village d'à côté.

Un premier plan, les vignes ont résisté mais sur la colline les pins ont noirci à cause de l'incendie. © Radio France - Julia Beaufils

Frédéric Chabran habite à Beaumes-de-Venise. Ce dimanche, il a enfourché son vélo pour faire un état des lieux après l'incendie. Le feu laisse derrière lui un paysage de désolation et des vignes ravagées. "J'ai 61 ans et je ne pense pas revoir un jour la colline aussi belle qu'avant", s'attriste Frédéric en jetant un regard ému à son "terrain de jeu" détruit par les flammes.

Sur les chemins de la colline certains endroits ont perdu toute leur verdure pour laisser la place à un paysage lunaire. © Radio France - Julia Beaufils

La famille de Sabine Sol a été la première à appeler les pompiers à 1 heure 59 du matin mardi dernier. Son mas est encore debout et intact mais tout autour les pins ont brûlé. "Tant qu'il n'y aura pas de pluie l'odeur de brûlé persiste et encore c'est moins intense qu'il y a quelques jours", souligne-t-elle. Elle a perdu une partie de ses vignes mais reste positive : "La nature reprendra ses droits, ce sera différent et il faut du temps mais on reste optimiste".

250 hectares de forêt provençale ont brûlé entre mardi et jeudi derniers.

Les vignes en terrasse n'ont pas résisté aux flammes, les habitations grâce aux soldats du feu sont intactes. © Radio France - Julia Beaufils