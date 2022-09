L'incendie du col de Tende, toujours actif, a brulé près de huit hectares

Depuis deux jours, les rotations des hélicoptères bombardier d'eau (trois appareils mobilisés ce mardi) tentent d'éteindre l'incendie du col de Tende. Dans un secteur escarpé, sur les pentes d'un vallon, parfois sur des parois rocheuses, les flammes ont déjà ravagé près de huit hectares Les soldats du feu se relaient et font tout pour contenir le sinistre dans cet espace vierge d'habitation.

Mais le feu continue malgré tout de progresser et surtout d'évoluer désormais de plus en plus en sous-sol. "Il faut gratter, tout vérifier et surveiller l'humus des sous-bois pour être sûr qu'il n'y ait pas de reprises" explique le SDIS 06.

Une surveillance les nuits a été mise en place et ce mercredi, au troisième jour de l'incendie, les hélicoptères bombardiers d'eau vont repartir à l'assaut des flammes.