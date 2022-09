L'incinérateur du Mirail à Toulouse "de loin" le plus polluant de France selon l'ONG Zero Waste

L'incinérateur du Mirail à Toulouse est "de loin" le plus polluant de France selon l'ONG Zero Waste qui pointe la quantité d'émissions d'oxydes d'azote, selon un dernier rapport publié ce mercredi.

L'incinérateur du Mirail à Toulouse est "de loin" le plus polluant de France quant à la quantité d'émissions d'oxydes d'azote, selon un rapport publié mercredi par l'ONG Zero Waste Toulouse, qui dénonce un "manque de volonté politique évident" pour réduire ces rejets. En 2020, cet incinérateur a émis 322 tonnes d'oxyde d'azote (NOx), soit "autant que les trois plus gros incinérateurs français réunis", souligne la branche toulousaine de cette association de défense de l'environnement.

Classé 8e plus gros incinérateur en France, il bat également des records de concentration moyenne de NOx, avec 156 mg/Nm3, loin devant celui de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), deuxième de ce classement avec 61 mg/Nm3. En France, un arrêté de septembre 2002 fixe une valeur maximale de rejets atmosphériques des NOx à 200 mg/Nm3 en moyenne journalière pour les installations d'incinération.

Des mesures économiques ont été mises en place dès 2013 "afin d'inciter les exploitants d'installations d'incinération à aller au-delà de leurs simples obligations réglementaires", rappelle le rapport de l'ONG.