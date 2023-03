L'incinérateur de Toulouse-Mirail sera reconstruit au même endroit en 2032

La décision a été dévoilée ce lundi par Decoset : l’incinérateur du Mirail sera reconstruit. Cet équipement décrit par l’ONG Zero Waste comme "le plus polluant de France", a été construit en 1969 et nécessitait des travaux. Trois solutions avaient été proposées lors de la consultation des habitants, des associations et des élus : la rénovation de l’incinérateur (notamment pour améliorer le traitement des fumées), le maintien de la structure en l’état et sa reconstruction. C’est cette troisième solution qui a été retenue.

Un nouvel incinérateur, juste à côté du premier

La consultation a eu lieu entre septembre et novembre 2022. Mais la participation a été faible : seules 230 personnes ont contribué sur internet et 1143 personnes ont participé aux rencontres et aux ateliers organisés. Décoset a finalement opté pour la reconstruction sur site. Le nouvel incinérateur devrait donc être édifié au même endroit, entre les quartiers Saint-Simon, Bellefontaine et Lafourguette. Une enquête publique sera organisée en 2026-2027 pour valiser le lieu. Mais Decoset affirme qu'il n'y a, à ce jour, pas d'autre terrains disponibles pour le projet. L'option privilégiée par les associations de quartier, entendues lors de la concertation, était pourtant celle de la reconstruction sur un autre site. Selon la CNDP (Commission nationale du débat public), en charge de cette concertation, Decoset n'a pas suffisamment exploré cette option-là. Une déception pour les habitants.

Une inauguration prévue en 2032

Le chantier du nouvel incinérateur devrait débuter en 2027 pour une mise en service cinq ans plus tard. En attendant, l'incinérateur actuel continuera à fonctionner, mais il aura droit à une lifting : une rénovation à 46 millions d'euros qui va, entre autres, permettre d'améliorer le traitement des fumées, notamment en terme de rejets d'oxyde d'azote. la production va passer de à 150 mg par nanomètre cube contre 200 actuellement. Avec le nouvel incinérateur, Decoset espère descendre en dessous de 40 mg/Nm3.

La bascule de l'ancien au nouvel incinérateur est prévue en 2032. Le nouvel équipement sera mieux intégré à l'environnement du quartier et aura un meilleur rendement énergétique : il consommera très peu d'eau pour refroidir les fumées et produira moins de rejets. Il traitera également moins de déchets.

Une baisse du volume de déchets traités

Decoset compte redimensionner le futur incinérateur : il traitera 240.000 tonnes de déchets par an contre 290.000 actuellement. "L’objectif est de réduire l'activité de la future usine de 23 % ou de 29 %", affirme Vincent Terrail-Novès, maire de Balma, vice-président de Toulouse Métropole et président de Decoset. Pour arriver à cet objectif, les habitants vont devoir sérieusement réduire leur production de déchets d'ici 2032 : passer des 251 kilos par an et par habitant à 213 ou 203 kilos selon les différents scénarii envisagés. Mais il faudra mettre en place de nombreux dispositifs pour y arriver, confirme Vincent Terrail-Novès : "Sur la métropole toulousaine, nous avons l’objectif de doubler l'équipement de composteurs, des maisons individuelles. En 2025, nous traiterons les biodéchets : il y aura des points d'apport volontaire pour les épluchures et les restes alimentaires comme il y a aujourd'hui des points d'apport volontaire pour le verre. Il y a aussi toute un politique de prévention à mettre en place pour faire prendre conscience à chacune et chacun de nous que nous devons réduire la production du déchet à la source : miser plus sur le réemploi, sur le recyclage, miser sur l'achat en vrac, etc. Ça nécessite que nous ayons des ambassadeurs qui expliquent aux habitantes et aux habitants de notre aire urbaine la nécessité de ces gestes de tri."

Le coût de le reconstruction du nouvel incinérateur du Mirail est estimé à 300 millions d'euros.