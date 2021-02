L'Indre à Châteauroux : le débit de la rivière sous surveillance continue

Au sein du service hygiène de la ville de Châteauroux, Christophe Frappat a deux missions : s'occuper des animaux nuisibles (insectes et rongeurs) et surveiller le débit de l'Indre afin d'éviter les crues. Pour cela, il commence par consulter le site Vigicrues, qui indique le niveau de la rivière : "A 1,50 mètre on commence à surveiller, à partir d'1,70 mètre on commence à manoeuvrer les pelles, à 1,90 mètre on les ouvre et on commence à mettre en place une signalisation au niveau des zones inondables". Les pelles en question, sortes de barrages installés en travers du lit de la rivière ou de ses bras, sont au nombre de huit : une pelle au niveau du camping Rochat, une autre sur le site des rives de l'Indre et les six dernières en face de l'ancienne usine Balsan.

La pelle du camping du Rochat, la plus récente © Radio France - Sarah Tuchscherer

En les abaissant ou au contraire en les relevant, Christophe joue ainsi avec le niveau de la rivière. C'est aussi lui qui intervient pour inonder la frayère à brochets de la plaine St-Gildas. "A l'origine, explique l'employé municipal, le système permettait de contrôler les forces hydrauliques du temps où il y avait des moulins le long de l'Indre. Aujourd'hui on s'en sert pour réguler la hauteur et le débit du cours d'eau". Une action qui plaît aux pêcheurs mais aussi aux promeneurs, qui peuvent ainsi observer la rivière en eau en toutes saisons.