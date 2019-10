L'Indre-et-Loire classé ce lundi en vigilance orange aux orages

Indre-et-Loire, France

Attention aux orages ce lundi après-midi. L'Indre-et-Loire est en vigilance orange à partir de 16h. C'est l'un des 17 départements de l'ouest et du Centre placé en vigilance Orange.

De très fortes rafales de vent sont annoncées au passage des orages accompagnés ici ou là de grêle. Météo France parle de violentes rafales de vent, certaines pouvant frôler voire dépasser les 100 km/h. Selon Météo France, en cours d'après-midi, une ligne orageuse active rentre par l'Aquitaine puis ces orages se propagent vers le nord-est pour progressivement affecter les Charentes, le Poitou, l'ouest du Limousin, le centre et le sud des Pays-de-la-Loire. On attend de fortes intensités de pluie sur une courte période, entre 20 et 30 mm pouvant provoquer des ruissellements, des chutes de grêle et de violentes rafales de vent, jusqu'à 110 km/h localement. Une forte activité électrique sera observée. Cette situation orageuse active se prolongera en soirée et nuit suivante vers les départements plus à l'est. Par ailleurs, de fortes rafales de vent de sud (foehn) affecteront toute la chaîne des Pyrénées, avec de possibles déferlement vers les vallées.