"L'Indre-et-Loire n'est pas la Corse ou le Var mais le risque incendie a tendance à remonter vers le Nord", SDIS 37

Indre-et-Loire, France

Une petite dizaine de départs de feu sans grande conséquence ont rythmé hier la journée des pompiers d'Indre-et-Loire. Mais nos soldats du feu ont dû surtout partir en renfort chez nos voisins de l'Indre pour combattre deux gros foyers. Au total, 200 hectares de végétation partis en fumée dans le sud de l'Indre. Preuve que le risque d'incendie est en ce moment très important.

Aujourd'hui, nous sommes sur un risque d'incendie considéré comme extrême. Surtout pas de barbecue ni de feu aux abords des forêts et des espaces naturels sensibles, pas de mégots non plus jetés par la fenêtre de votre voiture... Pas de travaux non plus d'écobuage.. Pas de travaux dans les champs ou dans les forêts susceptibles de créer des étincelles", capitaine Benjamin Sauvage, chef de la gestion des secours au SDIS 37

Avec le réchauffement climatique et la sécheresse, le risque incendie cantonné jusque là dans le Sud de la France commence petit à petit à remonter vers le Nord. "Clairement en Indre-et-Loire, avec tous nos massifs forestiers, on se doit de se former et se préparer à ce nouveau risque feu de forêt".