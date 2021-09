L'Indre-et-Loire placé en vigilance orange aux orages ce mercredi 8 septembre 2021

Attention aux orages ce mercredi après-midi. L'Indre-et-Loire fait partie des 32 départments placés en vigilance orange par météo France. D'autres départements limitrophes sont aussi concernés : Loir-et-Cher, Indre et Sarthe. *

Des rafales de vent jusuq'à 100 km/h

On peut craindre de la grêle pendant ces orages qui pourraient etre localement violent, et ce à partir de 16h jusqu'à 20h.

Météo France explique qu'il existe un risque fort de phénomène violent. Selon le communiqué de Météo France, "une dégradation orageuse se met en place sur l'Est des Pays-de-la-Loire et la Touraine en cours d'après-midi. Puis, l'amas orageux se décale vers l'Est du Centre-Val de Loire en fin d'après-midi et en soirée".

Les cumuls de pluie attendus peuvent atteindre 20 à 30 mm (1L/m²) en une heure, voire 40 mm localement.

Des phénomènes dangereux pourront accompagner les fortes pluies et l'activité électrique. Le risque de grêle est important sous les cellules orageuses les plus vigoureuses, ainsi que de fortes rafales de vent autour de 100 km/h.