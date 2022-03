L'Indre polluée à Châteauroux par un produit pas encore identifié

Mais quel produit a bien pu polluer l'Indre à Châteauroux cette semaine ? Les habitués du cours d'eau remarquent des poissons morts depuis le milieu de la semaine. "On nous signalés des poissons qui mouraient dans l'Indre à Châteauroux depuis mardi environ, raconte Bruno Barbey, directeur de la Fédération de pêche de l'Indre. Tout doucement, un produit visiblement assez toxique pour tuer quelques poissons a descendu au fil des jours la rivière. Quand on traverse les ponts aujourd'hui, on voit des poissons morts de loin en loin (...) sans qu'on arrive à trouver l'origine du rejet." Les services concernés ont été avertis, des prélèvements ont été effectués.

Je la qualifierais de pollution par un produit chimique - Bruno Barbey

Le produit responsable de la mort des poissons se serait donc dissous au fil de l'eau. Mais impossible, pour le moment, d'identifier le produit avec les premiers tests effectués. "Je la qualifierais de pollution par un produit chimique, dit Bruno Barbey. Mais est-ce d'origine urbaine, industrielle, ça peut aussi être agricole, qui vient de l'amont. En fait, c'est très difficile car les analyses montrent une bonne concentration en azote, l'oxygène aussi va bien, la température, l'acide... tout va bien sur les produits classiques. Il faut pousser plus loin." La tâche est en effet complexe car des centaines de produits sont susceptibles de correspondre. "On espère que le produit toxique est passé mais il faut qu'on suive (...) les gens ne se rendent pas obligatoirement compte qu'il peut y avoir une fuite d'une citerne, d'un produit qui peut couler tout doucement."

La couleur particulière de l'Indre n'est pas forcément liée à cette pollution

Vous trouvez que l'eau de l'Indre a une couleur étrange, pâle ? Cela n'est pas forcément lié à la pollution, prévient Bruno Barbey. "En ce moment, il y a des couleurs un peu particulières des rivières, précise-t-il. En plus, il y a des travaux dans Châteauroux donc de la terre a été remuée, de l'argile (...) il y a [aussi] des développements très forts de phytoplancton." La police de l'eau a été informée de la pollution, un suivi de la situation est effectué. Si jamais vous constatez une forte pollution, comme de très nombreux poissons morts, avertissez en premier lieu les pompiers, recommande Bruno Barbey. Ce sont eux qui déclencheront ensuite la chaîne de réactions, jusqu'à la préfecture.