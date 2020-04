L'inquiétude des agriculteurs dans la Loire placée en vigilance sécheresse

Va-ton vers une 3ème année de sécheresse consécutive dans la Loire ? Il est encore un peu tôt pour le dire mais le manque d'eau se fait déjà sentir dans le département. Il n'y a eu par exemple qu'à peine 2 cm de précipitations cumulées enregistrées en quasiment 2 mois sur la région stéphanoise. C'est bien pour cela que depuis le 22 avril, la préfecture de la Loire a placé le département en vigilance sécheresse comme l'explique Elise Regnier, directrice départementale des territoires de la Loire.

Pas de retournement de tendance majeur dans les prévisions de pluies !

La directrice départementale des territoires de la Loire Elise Regnier explique que plusieurs bassins versants ont déjà atteint un seuil de vigilance en cette fin d'avril. Copier

« C'est vrai qu'on connaît, sur le nord du département notamment, une sécheresse des sols qui a d'ores et déjà des impacts forts sur l'agriculture, sur la pousse de l'herbe. Et dans une région d'élevage, c'est vraiment impactant pour l'économie agricole et pour ses exploitations. Pour ce qui concerne les cours d'eau, aujourd'hui, on n'est pas encore en situation de crise : on est vraiment entré en situation de vigilance et donc d'appel à la modération de la consommation. Les prévisions sont à ce stade plutôt de pluies faibles dans le département ce qui laisse sans doute présager à court terme qu'il n'y ait pas de retournement de tendance majeur ».

François Garrivier attend depuis plus de deux mois de voir tomber enfin de grosses pluies sur les monts de la Madeleine. Le vice-président de la FDSEA dans la Loire élève des vaches allaitantes à Grézolles. Il n'a quasiment plus de stock de foin à tel point qu'il envisage de vendre peut-être une partie de son cheptel.

J'achète des fourrages ou je vends des animaux, c'est la question que je vais me poser !

L'éleveur de vaches François Garrivier a déjà dû se séparer de bêtes dans le passé à cause de la sécheresse. Copier

« Face à la répétition des aléas depuis quelques années, moi j'ai déjà moins d'animaux que j'en avais par exemple il y a 3 ou 4 ans pour adapter la production de fourrage nécessaire pour l'alimentation des animaux. Et encore une fois je me reposerai la question dans quelques semaines en fonction du prix des fourrages... s'il y en a parce qu'il semblerait que la sécheresse soit importante dans de nombreuses régions françaises. Donc j'achète des fourrages ou je vends des animaux, c'est la question que je vais me poser dans quelques semaines. »

Et le cas de François Garrivier n'est pas isolé. Après 2 années de sécheresse consécutives, les stocks de fourrage sont quasiment inexistants dans la plupart des fermes. Et Raymond Vial, le Président de la chambre d'agriculture de la Loire, redoute que ces stocks ne puissent pas se reconstituer cette année.

Ça va mettre plus d'un exploitant à genoux !

Le Président de la chambre d'agriculture de la Loire Raymond Vial explique que cette sécheresse printanière empêche de faire des stocks de foin. Copier

« On n'est pas en Bretagne où l'on fait des stocks toute l'année ! Nous non, on est des départements où on fait les stocks au printemps. Les animaux ont ramassé ce qu'il y avait à ramasser et ça ne repousse pas derrière donc il n'y aura pas d'ensilage, il n'y aura pas de foin. Donc pas de stock pour passer l'été et le prochain hiver : ça va mettre plus d'un exploitant à genoux ! »