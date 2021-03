L'inquiétude des habitants de la calanque de Callelongue face à la surfréquentation du site

Callelongue, un petit port niché dans une calanque, tout au bout du 8e arrondissement de Marseille, l'endroit est magique mais devient vite un enfer pour ses habitants à certaines périodes de l'année. Au premier rayon de soleil, c'est un balai incessant de voitures et véhicules motorisés en tout genre qui déferlent sur le site: "la circulation le week-end, c'est ingérable" raconte Maurice, qui habite la calanque depuis plus de 50 ans, "on ne peut pas circuler, on ne peut pas sortir de chez nous, certains se garent même devant les cabanons!" Des cabanonniers surtout inquiets de ce qu'il pourrait se passer, en cas d'accident ou d'incendie, "c'est bouché de partout, il faudrait pas qu'il arrive quelque chose" poursuit Maurice, _ "_si il y a un feu, il y'aura des morts, les pompiers n'arriveront pas à passer, mais pour l'instant , y'a pas de mort, alors on s'en fout!" dit il en colère.

"A Pâques, si il fait beau, ça va être catastrophique" - Guy Barotto, Président du Comité d'Intérêt de Quartier de Callelongue et Marseilleveyre

Les difficultés de circulation ne sont pas nouvelles du côté de Callelongue, comme des Goudes "j'ai 65 ans, je suis né ici, ça fait 65 ans que j’entends la même chose" précise Guy Barotto, Président du CIQ (Comité d'Intérêt de Quartier) de Callelongue et Marseilleveyre, "on a beaucoup de promesses , _on nous présente des projets et on n'a pas de résultat, rien ne vient_!" En 2011, le CIQ de Callelongue et Marseilleveyre avait obtenu de bénéficier du même traitement que les autres calanques du 9e arrdt (Sormiou et Morgiou) avec la mise en place d'une barrière et d'un gardien à certaines périodes de l'année, mais l’arrêté municipal pris par la ville de Marseille ces derniers jours revoit à la baisse la période de fermeture, sans concertation avec le CIQ : "Je suis en colère, nous nous retrouvons maintenant avec 2 mois en moins de fermeture, notamment pour les congés de Pâques, les premiers week ends de mai ou de la Toussaint" explique Guy Barotto, "on ne demande pas plus, on demande juste la même chose que les années précédentes, il ne faut pas empêcher les gens de venir découvrir ce lieu magnifique" précise le président du CIQ "mais il faut organiser tout ça pour la sécurité des habitants et des visiteurs du Parc National des Calanques." Le CIQ a envoyé une lettre ouverte à la mairie et fait un recours gracieux auprès du maire.

"La Métropole et le parc National des Calanques doivent prendre leurs responsabilités" - Yannick Ohanessian, adjoint au maire en charge de la sécurité

De son côté, l'adjoint au maire de Marseille en charge de la sécurité, Yannick Ohanessian répond que la ville met déja des moyens considérables pour le gardiennage et barrièrage des routes d'accès "sur la période estivale, c'est près de 700 000 euros rien que pour la calanque de Sormiou et c'est pareil sur Callelongue et sur l'ensemble des sites de la ville mais ça ne suffit pas! _Si rien n'est fait en amont pour limiter le flux de voitures, ça ne sert à rien_." L'adjoint au maire renvoie la Metropole et le Parc National des Calanques face à leurs responsabilités "Il faut des parkings relais, des navettes, des rotations de transports en commun, pour limiter le nombre de véhicules."