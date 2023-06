L'inquiétude des pêcheurs face aux plantes invasives sur l'étang de l'Or

Elles sont plusieurs dizaines à coloniser l’Etang de l’or à Mauguio (Hérault) régulièrement et les pêcheurs et les scientifiques s'inquiètent. Les espèces invasives exotiques s'installent partout, on parle autant de la flore avec les jussies que de la faune comme les crabes bleus. Le réchauffement climatique favorise leur prolifération. Avec l’arrivée des chaleurs printanières il faut une surveillance renforcée.

ⓘ Publicité

"On a du mal à soulever nos filets"

Roland Guerrero peste quand il doit relever son filet à poissons au milieu de l’étang. "Ca fait dix ans qu'on est envahies par cette espèce invasive cousine des méduses." Les groseilles de mer, des petites boules gélatineuses translucides finissent par peser lourd dans les filets. "On n'arrive même plus à soulever les filets tellement qu'il y en a. Au lieu de faire deux kilos, le filet pèse trois tonnes et il faut taper des heures pour les décrocher"

Groseilles de mer, crabes bleus, écrevisse d’Amérique, ces espèces invasives exotiques arrivées d’autres continents accrochées aux bateaux se plaisent chez nous, explique Ludovic Cases, technicien du syndicat mixte du bassin de l’Or *"on a de plus en plus d'*hivers peu rigoureux et ça permet à ces espèces de prospérer et de vivre en léthargie l'hiver, donc de ne survivre alors qu'autrefois elles mourraient l'hiver".

La crainte, c’est qu’une de ces espèces ne vienne perturber l’équilibre de toutes les autres. Pour surveiller justement la présence du terrible crabe bleu, ce crabe qui mange tous les poissons, des scientifiques vont dans les prochains jours prélever de l’ADN environnemental dans l’Etang de l’Or.

Voilà à quoi ressemble une groseille de mer © Radio France - Solenne Le Hen