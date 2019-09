L'inscription de la chaîne des Puys au patrimoine mondial de l'UNESCO a-t-elle eu un impact sur la gestion forestière ?

Un an après l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, la gestion des forêts privées a-t-elle évoluée ? C'était le thème de la journée départementale de la forêt privée Puydômoise à Ceyssat ce lundi.

"Ca n'a pas changé grand chose !" André Fournier, propriétaire à Mazayes de 15 hectares, a un avis tranché sur l'impact de l'inscription de la chaîne des Puys-Faille de Limagne au patrimoine mondial de l'Unesco. "En revanche, il y a des contraintes. Par exemple, je veux planter du Douglas. On m'a dit qu'il fallait que j'alterne avec du feuillu. Comme si je devais planquer mes Douglas !"

La chaîne des Puys représente 13.700 hectares, dont 80% sont boisés. Parmi ces espaces verts, 56% appartiennent à des groupes privés. L'association Francesylva 63 regroupe 1.000 adhérents, dont des propriétaires forestiers. Pour son président, Pierre Faucher, l'inscription à l'UNESCO apporte quelques contraintes. "En terme de paysage par exemple. Certains travaux sylvicoles sont soumis à approbation préfectorale, et le propriétaire d'un secteur ne pourra pas planter n'importe quel essence".

Un guide des bonnes pratiques

Pour autant, il n'y a pas de cadre réglementaire lié à cette inscription. La réglementation date en bonne partie de textes législatifs plus anciens. "C'est très clair !" s'écrie Serge Pichot, vice président du Conseil Départemental en charge de l'Aménagement du Territoire, de l'Agriculture et de la Forêt. Il rappelle qu'un guide des bonnes pratiques de gestion forestière a été rédigé. "Pour protéger cet ensemble, il va falloir plein de mesures comme celle-ci. Mais aussi la mise en place du plan de gestion." Ce plan de gestion simple volontaire permet à un propriétaire forestier d'évaluer ce qui doit être changé dans son exploitation. "L'enjeu sera la reconquête d'un certain nombre de Puys, comme celui de Combegrasse, qu'on a aménagé pour remettre du pastoralisme" explique le vice-président. "Cela peut nous permettre de mieux gérer ensuite les flux touristiques"

Cette journée s'est clôturée par une discussion entre les professionnels de la foret et les responsables des autorités, dont le Conseil départemental. D'autres associations ont d'ailleurs rappelé l'un de leurs grands soucis : les incivilités des visiteurs, qui, selon eux, ne sont pas que des touristes venant de très loin.

