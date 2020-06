Les masques jetés par terre sont un danger pour la Méditerranée alerte l'Institut marin du Grau-du-Roi

De plus en plus de masques usagés se retrouvent jetés dans les rues et dans la nature. Un phénomène qui inquiète l'Institut marin du Seaquarium du Grau-du-Roi. Il en appelle à la responsabilité de tous pour que ces masques ne finissent pas au fond de la Méditerranée, déjà très polluée.

Depuis le déconfinement, le phénomène va en s'amplifiant : de plus en plus de masques usagés se retrouvent dans la nature, leurs propriétaires les ayant jeté à terre et pas dans une poubelle. De quoi inquiéter les responsables de l'Institut marin du Seaquarium du Grau-du-Roi puisqu'on retrouve déjà ces masques et des gants dans les eaux de la Méditerranée.

"C'est catastrophique, explique Pauline Constantin, chargée de mission à l'Institut marin, puisqu'on était déjà particulièrement touché par la pollution plastique en Méditerranée qui est une mer fermée. Elle a très peu de capacités à s'autoréguler. Là, elle va recevoir de nouveaux déchets qui vont étouffer les milieux et être ingérés par la faune sauvage."

400 à 600 ans avant que le plastique ne disparaisse

Les masques ou les gants sont faits en plastique, en latex ou en caoutchouc. Leur durée de vie est de 400 à 600 ans. "Le plastique, on ne le verra peut-être plus après cette période, mais il sera toujours présent sous forme de nanoparticules et il va entrer dans la chaîne alimentaire."

D'où l'appel à la responsabilité collective vis à vis de ces déchets. "Surtout, jetez le masques dans la poubelle classique des ordures ménagères. Évitez de les jeter par terre sinon ils vont s'envoler et on va les retrouver partout."

Un recul de 10 ans

Plus largement, Pauline Constantin constate un recul dans nos comportements depuis le déconfinement. "On voit beaucoup de monde laisser les déchets de leur pique-nique sur place en ce moment. Il faut absolument qu'on revienne à la prise de conscience qu'on avait avant le Covid, où on voyait moins de déchets arriver dans le milieu sauvage. Même en agissant maintenant, on en verra les bénéfices que dans 30 ou 40 ans dans le milieu naturel."

Des messages de sensibilisation que l'Institut marin compte bien répéter au public dès le 13 juin, lorsque le Seaquarium rouvrira.

