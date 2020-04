L'interdiction de brûlage des déchets verts et de l’écobuage plus que jamais en vigueur

Il est bon de rappeler que cette réglementation est tout à fait indépendante de la période de confinement et des fermetures de déchèteries car l'interdiction des feux et opérations de brûlage des déchets végétaux est en vigueur depuis une circulaire du 18 novembre 2011 des ministères de l’Environnement, de la Santé et de l’Aménagement des Territoires.

Le colonel Philippe Chaussinan du SDIS de Vaucluse précise : « Tout ce qui est feu de broussailles à l'heure actuel ce sont des feux d'écobuage strictement interdits qui ont été fait par des particuliers. Et quand on est pas un professionnel forcément on se fait avoir parce que le feu est toujours très malin. Il suffit qu'il y ait un peu de vent et que l'on ait pas pris les précautions nécessaires. Et c'est encore pire si on est à côté d'un massif boisé puisqu'on rappelle que même pour ceux qui ont l'autorisation toute l'année c'est interdit à moins de deux cents mètres des bois. On ne peut pas faire n'importe quoi ! »

Des amendes pour avoir brûlé des feuilles dans son jardin ou jeté un mégot en voiture

La personne qui brûle des déchets verts à l'air libre peut être punie d'une amende de 450 € maximum. Durant la période de confinement, il est demandé de déposer au fond de son jardin les résidus de taille ou de tonte de pelouse, dans l’attente de pouvoir se déplacer de nouveau dans le réseau des déchetteries locales aujourd'hui fermées.

Autre problème qui arrive tôt dans la saison en raison de la sécheresse qui s'installe déjà , les mégots de cigarette jetés par dessus la portière de la voiture. Les automobilistes surpris à jeter sur la route leur mégot peuvent être l'objet d'une amende de 135 euros dressée par les agents assermentés . Pas seulement par les gendarmes ou les policiers , mais aussi par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l' Office national des forêts de la Direction départementale des territoires et de la mer, et cela en relevant simplement un numéro d’immatriculation

Et puis une question posée en moment de weekend prolongé et de beau temps : les barbecues . Il est parfaitement autorisé de faire un barbecue uniquement dans son jardin à la seul condition de n'inviter ni famille ni voisins. Seuls les occupants confinés de l'habitation sont autorisés "à manger ces brochettes".