L'interdiction de se promener en forêt de 13h à 22h prolongée jusqu'au lundi 8 août en Mayenne

L'accès aux bois et aux forêts en Mayenne de 13h à 22h reste interdit aux promeneurs quelques jours de plus, jusqu'au lundi 8 août. La préfet de la Mayenne prolonge un premier arrêté pris le mardi 2 août qui devait prendre fin ce vendredi. Conséquence de la sécheresse qui dure et qui entraîne des risques de feux.

En cas de non-respect de cette interdiction, les promeneurs risquent une amende de 750 euros maximum.

D'autres mesures prises par la préfecture

Il est également "interdit d’utiliser du feu, de fumer, de procéder à l’incinération et au brûlage dirigés, de faire des feux de loisirs publics ou privés dans les bois et forêts et dans les zones à risque, situées à moins de 200 mètres des bois et forêts, les activités d’exploitation forestière, de travaux sylvicoles, de génie civil, de service, de carbonisation et sciage mobile ainsi que le débroussaillage routier sont temporairement interdites."

Enfin, "les activités agricoles, récolte de grandes cultures, presse (foin, paille) et broyage devront être réalisées en présence d’un déchaumeur et d’une réserve d’eau d’un volume approprié. Chaque véhicule devra être équipé d’un extincteur de 6 à 9 kg."