L'Isère placée en vigilance rouge canicule : quelles mesures pour notre département ?

La journée de ce mardi a vu tomber le record absolu de chaleur dans le département - on a enregistré 41,8 degrés à Sablons à 17 heures. La chaleur devrait perdurer, y compris la nuit, avant une baisse des températures prévue ce week-end selon Météo France. Le niveau de vigilance rouge est activé pour la première fois en Isère à compter de ce mercredi 12h.

Les mesures liées à la vigilance rouge

- Ce niveau rouge implique notamment que "les établissements du département accueillant des personnes âgées et des personnes en situation de handicap devront activer leur Plan bleu" précise la Préfecture de l'Isère dans un communiqué.

- Les dispositifs sociaux comme les accueils de jour et les maraudes seront renforcés.

- Les accueils collectifs de mineurs devront par ailleurs annuler leurs sorties extérieures. "Les manifestations sportives et grands rassemblements doivent être adaptés, décalés, reportés ou annulés au cas par cas" précise aussi la Préfecture dans son communiqué.

- Les mairies devront ouvrir un registre pour permettre aux "proches, voisins et familles des personnes âgées et/ou en situation de handicap isolées (...)" de les inscrire afin de permettre l'intervention des services sanitaires et sociaux. "Les contrôles auprès des personnes isolées sont renforcés, en lien avec les aides à domicile et les familles qui sont sollicitées par les communes" souligne la préfecture.

- Le Gouvernement a également activé la plateforme téléphonique « Canicule info service », notamment pour les personnes les plus fragiles. Le numéro à contacter est le 0800 06 66 66 (numéro vert gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine, de 9 h à 19 h. En cas d’urgence, appelez directement le 15.