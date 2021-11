L'isérois "dépollueur de rivière" Gaspard Forest est mort

Les différents messages qui circulent n'en mentionne pas le pourquoi ni le comment mais Gaspard Forest est mort le 23 octobre dernier, brutalement, à l'âge de 34 ans. La nouvelle s'est répandue ce 11 novembre sur les réseaux sociaux, confirmée par des proches qui espèrent que son action soit reprise par d'autres.

Tout a commencé sur les berges de l'Isère

Gaspard Forest, ancien bucheron, s'était fait connaitre à Grenoble en entreprenant, en 2018, de nettoyer l'Isere et ses berges, tout seul. Il entassait ensuite les déchets sur le trottoir en espérant que les services de la ville viendraient les ramasser. Remarqué par plusieurs médias dont France Bleu Isère, il avait eu droit à plusieurs reportages et portraits qui ont contribué à faire connaître son action. Au point qu'il avait pu ensuite lancer un projet de "pacte dépollution rivière" et rencontrer les élus dont le maire de Grenoble Eric Piolle, lors de sa campagne pour les municipales en 2020.

La crise du Covid l'avait ensuite un peu coupé net dans son élan écologiste. Plusieurs hommages lui sont rendus depuis ce 11 novembre par des acteurs politiques de l'agglomération grenobloise.

