L'Oise toujours en crue continue de faire des dégâts

L'Oise est toujours en vigilance orange crue et la montée des eaux continue de perturber les réseaux secondaires et de faire des dégâts dans des habitations à Venette, Montmacq ou encore Appilly. Voici le point de la situation départementale.

Une réunion s'est tenue ce matin, vendredi 5 février. En visioconférence avec la préfète : Météo France, le département, l'Entente Oise/Aisne, les pompiers, les gendarmes, Voies navigables de France, ou encore Michel Léger, le maire de la commune d’Appilly, très touchée par la montée des eaux ces derniers jours et depuis un an.

Six routes toujours coupées

Six routes sont encore en partie inondées. Des déviations ont été mises en place.

RD15 : chaussée inondée, signalisation mise en place

: chaussée inondée, signalisation mise en place RD598 Pontoise-les-Noyon , chaussée inondée, déviation mise en place

, chaussée inondée, déviation mise en place RD130 et RD575 au niveau d ’Appilly , routes inondées, signalisation mise en place

et au niveau d , routes inondées, signalisation mise en place RD66 chaussée inondée entre Montmacq et Le Plessis-Brion

chaussée inondée entre et RD55 chaussée inondée au niveau de Mouy, déviation mise en place

De nouveaux pavillons envahis par l'eau

A Venette, ce sont les caves de dix maisons qui ont été touchées. Une dizaine de maisons se retrouvent isolées à Montmacq (le long de la D66).

Mais la commune la plus touchée reste Appilly, près de Noyon. Vingt-et-une maisons ont pour l'instant été inondées, contre treize il y a deux jours. Les familles de quatorze logements ont préféré quitter leur maison. Deux d'entre elles ont été hébergées dans un logement mis à disposition par la communauté de commune du Pays Noyonnais.

En amont, des précautions ont été prises pour limiter la montée des eaux à Appilly. Le préfet de l'Aisne a ainsi fait fermer dès le 20 janvier une des deux vannes du siphon de Mannicamp afin de mieux réguler la pression hydraulique.

Passerelle de solidarités

Les pompiers de l'Oise mais aussi de l'Aisne et du Nord ont été sollicités pour pomper l'eau, ainsi qu'une entreprise privée. Jusqu'à 6 100 mètres cubes d'eau peuvent ainsi être prélevés. Les sapeurs pompiers portent également secours à la population et mènent des repérages pour sécuriser les habitations et leurs habitants. La Croix rouge quant à elle a mobilisé neuf bénévoles pour leur apporter un soutien psychologique.

Mais les problèmes de circulation demeurent à Appilly, notamment dans le rue des Haudoirs et la rue de la mairie, les plus touchées par la montée des eaux. Il est donc compliqué pour les salariés de l'entreprise Framinex qui se trouve au croisement des deux rues et aux riverains de se déplacer. L'entreprise Point P de Noyon a donc fourni du matériel gracieusement pour pouvoir construire une passerelle dans la rue.

Une étude est actuellement menée pour trouver les moyens de limiter la montée des eaux et empêcher les inondations. Ses conclusions devraient être connues à la fin du mois de février.