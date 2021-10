L'ONF rappelle les bonnes pratiques du " vivre ensemble" en forêt d'Orléans

"Tout le monde est bienvenu en forêt. Mais, il faut respecter quelques règles et bonnes pratiques". Voilà le message que l'Office National des Forêts veut faire passer auprès des promeneurs, des chasseurs et des cueilleurs de champignons. Pour cela, l'organisme public vient de mettre en ligne un guide du promeneur citoyen.

Première règle : ne pas emprunter les chemins forestiers en voiture

Pour les agents de l'ONF en forêt d'Orléans, la première consigne, c'est de respecter les zones de stationnement et de circulation. " On trouve encore trop de conducteurs qui, de bonne foi ou pas, franchissent les barrières" explique Thomas Wrobel, responsable d'unité territorial sur Orléans. " Il arrive quelques fois que des voitures familiales se retrouvent face à des grumiers, ces camions qui transportent le bois vers les scieries. Ca pose de vrais problèmes de sécurité". Généralement, les agents de l'ONF font des rappels à l'ordre aux conducteurs contrevenants. Ils peuvent aussi dresser des PV, des procès verbaux. C'est d'ailleurs arrivé cette semaine en forêt d'Orléans.

Des rappels au bons sens de chacun

L'ONF conseille aussi d'opter pour une tenue voyante avant de venir se promener en forêt et d'éviter les zones de chasse ou d'exploitation forestière. Il est également interdire de faire de la cueillette sur des parcelles de jeunes semis. " C'est le minimum pour respecter la forêt et son avenir" insiste Thomas Wrobel.

On ne veut pas voir des camionnettes remplies de champignons

Un cueilleur de champignons © Maxppp - Stéphanie Para

L'ONF rappelle également que la cueillette des champignons est limitée à 5 kg par personne, soit l'équivalent d'un gros panier. " Beaucoup de gens l'ignorent mais il y a bien une réglementation en vigueur. On veut absolument éviter les sur-prélèvements de champignons sur certains secteurs. Ce n'est pas une pratique durable et surtout pas équitable" explique Thomas Wrobel. Il s'agit aussi d'éviter les trafics et les économies parallèles. "On ne veut pas voir des camionnettes remplies de champignons. C'est déjà arrivé localement et ça ne passe pas."