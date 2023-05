"Là, le feu repart!" : en patrouille avec les agents qui veillent sur la forêt de Fontainebleau

Le dernier incendie a été éteint mardi matin. Un hectare de forêt a été ravagé. En trois jours, ce sont plus de 5,5 hectares qui ont été ravagés par les flammes malgré la surveillance constante des agents de l'Office Nationale des Forêts. La prévention est essentielle.

Guillaume Larrière, responsable de la communication de l'agence Île-de-France Est de l'ONF et Virginie Veau, directrice de l'agence Île-de-France Est de l'ONF, rappellent en choeur que c'est très simple: "pas de cigarette, pas d'incendie." Virginie Veau précise également qu'"en Île-de-France, 99% des feux de forêt sont d'origine humaine. Les premiers incendies volontaires sont véritablement apparus en 2022."

La fumerolle peut partir d'un petit trou à l'intérieur duquel l'eau n'a pas pu passer © Radio France - Laurent Borde

Imprudence et négligence

La plupart des feux de forêt à Fontainebleau sont dus à l'imprudence, voire à la négligence. "Il suffit d'une simple cigarette pour que le feu prenne" précise Guillaume Larrière. Quelques secondes plus tard, en s'enfonçant légèrement dans la forêt où le dernier incendie s'est produit, il repère une fumée quasiment imperceptible à l'oeil nu. L'agent de l'ONF voit une fumerolle, une très légère fumée, qui se dégage du terrain noyé par les pompiers lors de l'extinction des feux.

Une branche couvre une sorte de mini foyer entouré de braise dans une odeur de brûlé qui se propage. "Ca va rebrûler. Il faut que les pompiers reviennent pour noyer parce que là ça ressort. C'est quand même long, ça peut mettre plusieurs jours. On a largement le temps de prévenir les pompiers." explique Virginie Veau. "C'est sans doute dû au vent car je ne l'ai pas vue lorsque je suis arrivé" ajoute son collègue.

La prévention essentielle

La prévention est omniprésente pour éviter tout risque. A chaque entrée de forêt, un panneau rouge de sensibilisation, mis en place d'avril à octobre, signale clairement deux choses : l'interdiction des feux et des cigarettes. Autre méthode de prévention, les patrouilles effectuées par les agents de l'ONF.

Elles tournent de mars à novembre. "L'été c'est très axé incendies et on a aussi des patrouilles la nuit, qui là sont en lien avec les services de police et de gendarmerie. Quand on voit l'après-midi les gens qui ont tendance à aller s'installer, on se dit que le soir, statistiquement, ils vont faire un feu. Ensuite on revient, à ces endroit pré-repérés et on en attrape à chaque fois qu'on fait des patrouilles de nuit" détaille Virginie Veau.

Un hectare de forêt, incendié, a été noyé pour venir à bout des flammes © Radio France - Laurent Borde

Des incendies causés par la hausse de la fréquentation

La plupart des patrouilles tournent les samedis et dimanches après-midi. Certaines brigades équestres tournent aussi le matin. "Ils font beaucoup plus d'information que de répression, et peuvent aller dans des endroits qui ne sont pas accessibles aux voitures. L'été, il y a parfois des bénévoles qui sensibilisent aux bonnes pratiques" précise la directrice de l'agence Île-de-France Est ONF.

Pour les agents de l'Office National des Forêts, c'est surtout la hausse de la fréquentation qui est responsable des incendies. le dernier incendie d'origine naturelle, causé par la foudre, remonte à 1976. Entre 2016 et 2021, la forêt de Fontainebleau a vu sa fréquentation augmenter de 21%. Pour éviter tout risque d'incendie, Guillaume Larrière et Virginie Veau le répète sans cesse : "il ne faut pas faire de barbecue. On fume avant, on fume après, mais on ne fume pas pendant qu'on est en forêt !"