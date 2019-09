Gave de Pau : l'ONG Surfrider Foundation cartographie les déchets le long des berges

L'ONG Surfrider Foundation est en train de créer une carte intéractive des déchets sur les cours d'eau. Avec quarante étudiants de l'ESC Pau, ils ont photographié les déchets sur plus d'une dizaine de kilomètres sur le gave entre Lourdes et Montaut.

Lourdes, France

Il leur faut 20 000 images. Une banque de données nécessaire pour que la carte interactive des déchets de l'ONG qui oeuvre pour la protection de l'environnement, la Surfrider Foundation, soit effective. Avec ces images de déchets le long des cours d'eau, une intelligence artificielle pourra ensuite reconnaître leur présence en filmant simplement. Pour l'instant une application qui permet à tout le monde de prendre des photos de déchets sur les cours d'eau et de les ajouter pour compléter la carte est en cours de finalisation.

L'ONG, aidé par quarante étudiants de l'école de business ESC Pau a donc photographié les déchets sur un tronçon de 14 km du gave de Pau entre Lourdes et Montaut. Plusieurs dizaines de cours d'eau sont déjà passés dans le viseur de la fondation mais, selon Antoine Bruge, chargé du projet pour l'ONG : "le gave de Pau est clairement en tête au niveau de la pollution." La faute aux deux dernières crues qui ont éventré une partie des décharges de Bordes et Beaucens et emporté les déchets. Depuis, la décharge de Beaucens a été réhabilitée, celle de Bordes est en train de l'être.

Une fois la carte terminée, la fondation compte interpeller les élus, images à l'appui, tout en leur proposant des solutions.