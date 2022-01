L'opération collecte de coquilles vides bat son plein dans les déchetteries de Limoges Métropole

4,8 tonnes de coquilles vides récoltées l'an dernier

L'an dernier, dans les 11 déchetteries de la communauté urbaine de Limoges près de 5 tonnes de coquilles ont pu être recyclées grâce à cette opération. "Le but c'est de les envoyer sur un site de valorisation des déchets dans lequel ces coquilles vides vont être broyées pour la fabrication d'un composte, qui donnera un engrais équilibrer grâce au calcium des coquilles, et qui sera destiné au monde agricole", insiste Jimmy Lamaux, chef d'équipe à la direction de la propreté de limoges métropole.

Listes des déchetteries participant à l'opération collecte de coquilles vides : Lebon, le Cavou, Kennedy, Couzeix, Panazol, Isle, Eyjeaux, Saint-Just-le-Martel, Saint-Gence, Rilhac-Rancon et Verneuil-sur-Vienne

Les coquilles doivent être vides de nourriture, sans emballage plastique, ni rince doigts. Une initiative appréciée par les particuliers comme André :"J'ai pas de ferme ni d'animaux donc je viens ici. Dans le temps, on les écrasait pour les poules mais maintenant c'e n'est plus trop le cas... Pour le moment, il n'y en a pas beaucoup dans le bac, mais les fêtes de ne sont pas encore finies". Quelques minutes plus tard c'est au tour d'Aimé de venir déposer ses coquilles d'huîtres :"si elles sont recyclées et écrasées pour boucher les trous sur les routes ou pour donner aux animaux c'est une excellente idée!"

Cette opération est élargie à tout le département de la Haute-Vienne. En effet, le SYDED 87 a lui aussi mis en place une collecte de coquilles vides dans 11 déchetteries du territoire : Ambazac, Châlus, Magnac-Laval, Nexon, Nieul, Saint-Cyr, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Junien, Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Martin-le-Vieux et Saint-Yrieix-la-Perche.