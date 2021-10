A Toulouse, l'opération dépollution commence sur la base de Francazal, des riverains évacués

Une grande opération de déminage va durer dès aujourd'hui, lundi 4 octobre et jusqu'au 10 novembre prochain. Des centaines de riverains vont ou pourront être évacués, sur les communes de Portet-sur-Garonne, Toulouse et Cugnaux. Ils ont tous été informés par une réunion d'information qui s'est tenue début septembre.

"Je ne savais pas que je vivais potentiellement sur des obus, dans mon jardin mais aussi à côté", rit David, dont la maison est séparée de la base par une grille. Avec son épouse, ils vont devoir "faire leurs valises" pendant plusieurs jours.

Mais c'est parce que David fait partie des rares habitants certains de devoir quitter leur domicile dans les prochaines semaines. D'autres ont été alertés de créneaux pendant lesquels ils devront eux aussi quitter leur domicile, mais bien plus ont été contactés pour les prévenir que potentiellement, ils pourraient être amenés à quitter leur maison.

L'étude avant le début du chantier aura duré plus d'un an. Au cours de ces analyses, des radars ont mis en évidence la présence dans le sol de 250 objets métalliques enfouis. Rien n'assure qu'une fois déterrés, ceux-ci seront effectivement des obus mais tout a été fait comme si c'était ce scénario qui allait se réaliser.

"Ce sont des mesures de précaution qui sont fixées par des textes législatifs et qui sont bienvenus", souligne Marc Zarrouati, directeur de cabinet du préfet d'Occitanie, qui a assisté à une réunion avec des résidents concernés. "La probabilité d'une part de trouver des engins explosifs à cet endroit, d'autre part, qu'ils soient de grosse taille et qu'il y ait un problème dans les opérations d'extraction ou de destruction, tout ceci aggloméré est extrêmement improbable... Mais voilà, ça peut se produire et donc dans ces cas-là, on prend toutes les mesures de sécurité requises."

Bérengier Dépollution est mandaté par le Ministère des Armées pour mener à bien cette opération. Des représentants ont participé à ces réunions et pour Pascal Blandin, le directeur pyrotechnique, il n'y a aucune crainte à avoir, même en cas de découverte d'une bombe : "c'est une opération qui va être menée comme bien d'autres et qui va assurer la sécurité de tous : des cinq travailleurs comme des gens qui habitent aux alentours".

L'opération débute ce lundi 4 octobre, avec une première semaine qui va permettre de sécuriser le chantier, avant que les premières extractions d'objets suspects ne débutent qu'aux alentours du 11 novembre.