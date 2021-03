L'opération dragage du port de La Teste vient de démarrer

Après des années de polémique et de recours devant la justice, le dragage du port de la Teste-de-Buch a enfin débuté ! Mardi, des engins ont commencé à retirer la vase qui s'est accumulée dans les chenaux depuis plus de 30 ans. C'est un soulagement pour les plaisanciers et les ostréiculteurs qui étaient souvent coincés pour rentrer ou sortir de ce port englué par les sédiments. Cette opération de dragage devrait durer jusqu'à l'été.

Les pelleteuses en action ce mercredi matin © Radio France - Stéphane Hiscock

C'est la plus grande opération de la sorte jamais réalisée dans un port girondin. 50.000 mètres cubes de sédiments vont être retirés et acheminés par la route dans deux centres de retraitement des boues à Gujan-Mestras et Le Teich. Coût de l'opération : 2,5 millions d'euros.

Après 30 ans d'attente les usagers du port n'y croyaient plus. Les professionnels de la mer notamment vont gagner au moins deux heures de temps de travail. Le Conseil départemental de la Gironde, maître d'oeuvre de ce chantier, a prévu 3 mois de travaux.