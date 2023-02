L'opération "Réussir ma rando" sensibilise sur les bons gestes en montagne

Au Col de Pourtalet, les accompagnateurs de montagne n'ont croisé qu'une centaine de randonneurs entre 9 et 15h ce mercredi 8 février. © Radio France - Candice Mazaud-Tomasic

La neige est encore fraîche sur le plateau d'Anéou ce mercredi 8 février. Depuis 9 heures du matin, les spécialistes de "Réussir ma rando" interpellent passants et randonneurs pour leur donner quelques conseils. Lancé par le département des Pyrénées-Atlantiques en pleine crise sanitaire, le dispositif vise à sensibiliser sur les bonnes conduites à adopter en montagne. Equipement, respect de l'environnement ou encore prévention sur les conditions météorologiques, l'équipe d'accompagnateurs était épaulée par les secours du SDIS64 et les gendarmes.

ⓘ Publicité

De précieux conseils

"C'est important d'indiquer aux gens que nous sommes à 1700 mètres d'altitude, dans un milieu hostile, et malgré le ciel bleu, il faut prendre toutes ses précautions", insiste Joël, accompagnateur en montagne. Installés au Pont de Camps, en Vallée d'Ossau, les spécialistes aiguillent les touristes qui partent à l'aventure dans le Col du Pourtalet. Venue profiter du beau temps, une famille reçoit les conseils de Joël : "On se balade et on fait de la luge avec les enfants, précise le père. Le dispositif est bien, mais on avait déjà pensé à regarder les risques d'avalanche par exemple".

"Ce que je préfère dans ces interventions, c'est le contact humain, sourit Millan, accompagnateur montagne espagnol. Parfois on en voit en petites baskets ou sans gants, on commence à discuter puis on leur explique l'importance d'un bon équipement, pour éviter les coupures ou les glissades".

Un site pas choisi au hasard

Pour cette journée de sensibilisation, quatre lieux ont été choisis par le département : Iraty (Pays Basque), Issarbe (Vallée de Barétous), Sansanet (Vallée du Balaïtous) et Anéou (Vallée d'Ossau). Ce dernier site "n'a pas été choisi au hasard", rappelle Anna Nguyen, sous-préfète d'Oloron-Sainte-Marie. En effet, deux accidents mortels se sont produits un an plus tôt : une randonneuse espagnole en raquette tombée dans un trou de neige et un homme de 73 ans qui a chuté d'une centaine de mètres dans la neige. "Ils étaient pourtant bien équipés, il y a toujours un risque, indique la représentante de l'Etat. D'où l'importance d'une telle opération".

Les Journées "Réussir ma rando" reviennent mercredi 15 février de 9h à 14h sur les mêmes sites.

Candice MAZAUD-TOMASIC