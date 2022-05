L'orque échouée dans la Seine est morte

"Nous avons malheureusement retrouvé le cadavre de l'orque ce matin à 11h48", annonce Sea Shepherd France sur son compte Twitter. A la mi-journée, des membres de l'ONG, spécialisée dans la défense des océans, se trouvaient sur un zodiac à proximité de l'animal "pour empêcher que son corps ne soit percuté par un navire, ce qui compromettrait l'autopsie". Ils attendaient une équipe mobilisée par l'Etat pour récupérer l'orque.

La préfecture de la Seine-Maritime confirme le décès de l'animal. Elle ajoute dans un communiqué : "Une opération de remorquage du corps va être menée afin de procéder à son rapatriement sur les berges de la Seine, où des moyens de levage seront mis en place afin de permettre à des vétérinaires et biologistes experts d’assurer une autopsie et des opérations de prélèvement, visant à recueillir un maximum d’informations et tenter d’établir les causes de l’errance et de la mort de cette orque." L'animal a été aperçue pour la première fois le 16 mai entre Honfleur et Le Havre, près du Pont de Normandie. Le préfet de Seine-Maritime avait décidé dimanche l'euthanasie de l'orque, malade et très affaiblie.

L'orque dérivait tôt ce lundi du côté de La Mailleraye-sur-Seine. Elle a été aperçue par des camping-caristes, sur l'aire face à la Seine. De l'avis de tous ceux rencontrés sur place par France Bleu, l'animal était déjà mort. La préfecture et ses partenaires refusent de dire précisément où se trouve l'animal pour éviter tout attroupement et ne pas "perturber les opérations scientifiques en cours".