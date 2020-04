L'ours Cachou retrouvé mort dans les Pyrénées espagnoles

Un ours, prénommé Cachou et âgé de cinq ans a été retrouvé mort dans le Val d'Aran, en Espagne, non loin de la station du Mourtis, en Haute-Garonne. On ignore les circonstances de sa mort.

Son nom évoquait les pastilles carrées noires à la réglisse inventées à Toulouse. L'ours mâle Cachou a été retrouvé mort dans les Pyrénées espagnoles, à une vingtaine de kilomètres de la station du Mourtis (Haute-Garonne), annonce le Conseil général du Val d'Aran sur son site.

Sa dépouille a été retrouvée le jeudi 9 avril dans la forêt de Soberpera, dans un secteur très escarpé, et doit être autopsiée à Barcelone pour connaître les raisons de la mort. Cachou a été identifié grâce à son collier GPS. Il était né en 2015 de "l'union" de Plume et Balou. Ce dernier avait été lâché en Haute-Garonne en 2006, à Arbas.

L'inquiétude des défenseurs de l'ours

Les associations Pays de l'Ours-Adet et FERUS se désolent de cette disparition dans un communiqué : "Cachou portait un patrimoine génétique différent du reste de la population et constituait un espoir pour l’avenir de l’espèce dans les Pyrénées. Sa disparition sans descendance (connue) renvoie à la grande fragilité de la population pyrénéenne d’ours, notamment du fait d’une diversité génétique insuffisante." Les associations demandent au gouvernement français d’intervenir auprès des autorités espagnoles et catalanes afin que la cause de la mort de l’ours soit établie et rendue publique et de poursuivre la restauration de la population avec notamment des lâchers.

Cachou était connu pour avoir attaqué, notamment des chèvres et une pouliche dans le Val d’Aran.