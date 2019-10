L'Ozone, un polluant de plus en plus présent en Berry

Bourges, France

En période de canicule, et on en a eu la preuve ces deux derniers étés en Berry, on doit affronter un autre polluant : l'Ozone qui se forme par fortes températures... L'ozone est ce qu'on appelle un polluant secondaire. Lorsqu'il fait chaud, l'oxyde d'azote, issu de la circulation automobile et les composés volatiles contenus notamment dans les solvants, réagissent et favorisent l'apparition d'ozone. Des trop fortes concentrations peuvent avoir des conséquences pour la santé de personnes fragilisées comme les asthmatiques : " L'ozone va provoquer une toux sèche et une gêne respiratoire explique Christophe Corbel, ingénieur sanitaire à l'agence régionale de Santé. Et les personnes les plus vulnérables avec une gêne respiratoire pré-existante sont affectées dès les plus bas niveaux de pollution. L'augmentation de l'ozone entraîne des hospitalisations et des décès prématurés." L'ozone peut aussi indisposer les personnes cardiaques.

La circulation automobile peut favoriser l'apparition d'ozone l'été, mais elle n'est pas la seule responsable. © Radio France - Michel Benoit

A l'avenir, il faudra donc sans doute être encore plus sévère sur les rejets de certains polluants atmosphériques : " Il faudra aller plus loin sur la réduction des polluants précurseurs qui sont les oxydes d'azote et les composés organiques volatiles. On était parvenu à diminuer assez fortement leur présence depuis une une dizaine d'années, mais les canicules à répétition vont sans doute nous inciter à en faire encore plus. Il faudra utiliser moins de solvants que ce soit pour les particuliers comme dans l'industrie, recommande Patrice Colin, directeur de Ligair, l'institut qui surveille la qualité de l'air en région Centre Val de Loire. Il faudra aussi limiter davantage les rejets liés à la circulation automobile et à toutes sortes de combustion." Les solvants que l'on retrouve par exemple dans le white spirit couramment utilisé chez soi pour bricoler. Heureusement, l'ozone est un gaz instable. Dès que la température baisse, sa concentration diminue. On y est également beaucoup moins exposé si on reste en intérieur.