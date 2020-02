L'UFC-Que Choisir de Côte-d'Or tente de peser sur la campagne municipale

"Protéger l'environnement et la santé. Améliorer la situation des habitants." C'est pour ces raisons que l'association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir de Côte-d'Or assure avoir formulé des propositions aux candidats aux municipales ce lundi. Cinq mesures détaillées notamment sur leur site Internet.

L'association souhaite par exemple que dans les communes de Dijon Métropole, les habitants paient plus ou moins cher les collectivités territoriales en fonction de la quantité de déchets qu'ils produisent dans l'année. Le but : les inciter à réduire leurs déchets.

Payer moins cher quand on produit moins de déchets

A Chenôve, le principe séduit plutôt : "Je suis tout à fait d'accord, c'est écologique et je pense que les gens feront plus attention du coup." ; "Je suis plutôt d'accord pour ça. Ça peut permettre de réduire les déchets et d'éviter qu'on retrouve dans les poubelles un peu tout et n’importe quoi comme c'est souvent le cas" , expliquent ces deux habitants.

Bonne idée, mais est-ce que ça ne va pas inciter les gens à jeter leurs déchets dans la nature ? Angélique se pose la question : " Il faut que les gens respectent les règles, parce que les forêts sont déjà des déchetteries... Si on met une taxe sur les déchets que l'on produit, j'ai peur que beaucoup de gens se servent de la forêt ou de la rivière comme poubelle."

Une autre critique revient beaucoup. Certains habitants se demandent comment la mairie va faire pour savoir qui a jeté quoi dans les appartements, où résident parfois des dizaines de locataires. A ce sujet l'UFC-Que Choisir ne nous a pas apporté de solution. Mais l'association assure que si le système fonctionne dans une ville comme Besançon, ça fonctionnera aussi ailleurs.

A noter que ce ne sont pas les mairies mais la Métropole de Dijon qui a la main sur la gestion des déchets dans les communes. Mais l'UFC-Que Choisir souhaite que les maires fasse en quelque sorte pression sur Dijon-Métropole pour obtenir la mise en place de la mesure.