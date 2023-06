L'UFC Que choisir de la Sarthe retire la lettre "O" des panneaux pour dire "stop aux fuites d'eau potable"

Pour défendre la ressource eau, L'UFC Que choisir a supprimé temporairement le "O" du panneau d'entrée de commune d'Allonnes, près du pont Arc en ciel.

C'est un exemple parmi d'autres ! Sur les réseaux sociaux de l'association, on peut voir ainsi qu'Aubigné Racan est devenue Bigné Racan, Ruaudin, Rudin et Ecommoy quelque chose d'imprononçable : Ecmmy. Bref "une ville sans "O", c'est "moche" donc prenons soin de notre "eau"", s'amuse Evelyne Gaubert, la présidente l'association de consommateurs en Sarthe.

Les panneaux de ces communes sarthoises ont perdu leur "O" ou "AU" © Radio France - Julien JEAN

Le ton se veut léger mais le fond est très sérieux et le problème réel. À cause de la vétusté des réseaux de canalisations et des nombreuses fuites qui en découlent, l'association de consommateurs rappelle que la France perd chaque année un milliard de m3 d'eau potable . Soit un litre sur cinq consommés.

Six millions de m3 d'eau perdus en Sarthe tous les ans

En Sarthe, la situation est légèrement meilleure que la moyenne nationale (15% perdus contre 20%) mais ces fuites d'eau potable sont néanmoins considérables explique Pascal Coroller, de l'UFC Que choisir. Selon l'association, le département perd ainsi chaque six millions de m3. "Cela correspond à la moitié de la consommation annuelle du Mans. C'est énorme. Quand on sait qu'on manque d'eau, quand on voit la sécheresse, le niveau des nappes et des bassins, c'est inacceptable" s'indigne Pierre Guillaume, membre de l'UFC Que choisir de la Sarthe.

L'association demande donc à l'Etat de prendre ce problème à bras-le-corps et d'investir massivement dans la rénovation du réseau. "Au rythme actuel, il faudra 150 ans pour le remplacer entièrement. Or on ne peut pas attendre".