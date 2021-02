Les habitants de L'Union vont pouvoir surveiller en temps réel les ondes de la 5G

C'est une initiative qui vise à apporter de la transparence sur un sujet qui sème la discorde. À l’heure où les opérateurs de téléphonie mobile commencent à déployer la 5G sur le territoire, les habitants de L'Union vont bientôt pouvoir surveiller en temps réel les ondes que peuvent émettre les antennes relais. La commune a décidé de mettre en place un système de mesure via des capteurs installés à des points stratégiques de la ville.

Répondre aux "fantasmes" et aux "fausses informations"

Car dans les rues de L'Union, comme partout ailleurs en France, l'inquiétude liée à la 5G est grande. "Est-ce que les ondes ne vont pas provoquer des soucis de santé ?" s'interroge, par exemple, cette mère de famille. C'est justement pour répondre à cette crainte que la commune a décidé d'investir dans un réseau de capteurs connectés. Le projet doit être soumis en conseil municipal le 14 avril prochain avant de se concrétiser durant l'été.

Nous souhaitons savoir la réalité du rayonnement de ces antennes.

Dans un premier temps, quatre capteurs seront installés sur des candélabres, puis quatre autres à proximité des groupes scolaires. Le but n'est pas d'empêcher le déploiement des antennes, mais d'apporter une réponse aux citoyens qui doutent, explique le maire Marc Péré : "On a déjà eu un déploiement d'antenne 5G sur la commune et des riverains inquiets sont venus dans mon bureau pour me demander quelle était notre politique et notre stratégie en la matière, donc nous souhaitons apporter une réponse qui permet de savoir la réalité du rayonnement de ces antennes."

Après avoir signé en septembre 2020 une tribune pour demander un moratoire sur la 5G, le maire de L’Union Marc Péré monte à nouveau au front sur ce dossier en investissant dans ce réseau de capteurs connectés : "Le déploiement des antennes 5G a déjà commencé, y compris dans notre ville, donc afin de ne pas tomber dans le fantasme ou dans les fausses informations il faut apporter des réponses aux citoyens pour qu'ils sachent ce qu'il se passe en toute transparence."

Une société toulousaine aux commandes

Les données seront accessibles aux citoyens en continu et en temps réel sur le site de l'Observatoire des Ondes. "Si on constate des dépassements ou qu'on frise les seuils autorisés, ça sera alors à nous de nous retourner vers les opérateurs pour leur dire 'là il y a une difficulté, il y a un problème'" explique Marc Péré.

L'initiative semble séduire les habitants à l'image de Laurent, "parce qu'effectivement il y a beaucoup d'inconnues autour de la 5G donc si il peut y avoir plus de transparence vis à vis du consommateur et de l'environnement, c'est une chose qui est positive." Le coût de ce projet s'élève à environ 10.000 euros par an.

Les fameux capteurs qui seront mis en service cet été ont été élaborés par la société toulousaine Exem. Depuis plus de 10 ans maintenant, Exem et ses 25 salariés travaillent sur l'évaluation de l'exposition du public aux ondes électromagnétiques. Ce dispositif pourrait bientôt se déployer dans d'autres villes françaises, ainsi que dans une "capitale européenne", selon les dires de la direction.