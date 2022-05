L'Université de Reims à la pointe de l'innovation contre le dérèglement climatique

Le dérèglement climatique est dans le collimateur d'une équipe de scientifiques de l'Université de Reims (URCA). Lilian Joly, chercheur au CNRS et à l'Urca accompagné d'une quinzaine de personnes a développé des capteurs de mesure des gaz à effet de serre suffisamment petits pour être fixés sur un drone.

L'objectif, plus de maniabilité pour plus de mesures. Cette innovation qui s'appelle AUSEA (Airborne Ultralight Spectrometer for Environmental Applications) est en cours de déploiement sur les usines du groupe TotalEnergies pour détecter les fuites de gaz à effet de serre comme le méthane. "Le changement climatique touche tout le monde, rappelle Lilian Joly. Alors effectivement, contrôler les fuites de gaz des plateformes pétrolières de Total, on n'a pas l'impression que cela nous touche directement. Mais si on veut stopper le réchauffement global de la planète à 1.5°C ou 2°C, il est important que de telles entreprises contrôlent leurs fuites de gaz à effet de serre, surtout de méthane qui est un gaz particulièrement nocif. Son potentiel de réchauffement global à 20 ans est 84 fois supérieur à celui du CO2. Autrement dit, une tonne de méthane équivaut à 84 tonnes de CO2."

Traquer les plus petites fuites de gaz à effet de serre

Et la prouesse du GSMA (Groupe de Spectrométrie Moléculaire et Atmosphérique), où travaille Lilian Joly, c'est d'avoir miniaturisé des capteurs qui d'ordinaire pèsent autour de 30 kg, en des capteurs ultrasensibles de moins de 3 kg, pas plus gros qu'une moitié de boîte à chaussures. "Et en ce moment, on planche sur des capteurs d'environ d'un kilo !" précise Lilian Joly.

AUSEA en action à Reims © Radio France - Lilian Joly

Une fois embarqués sur un drone, ces capteurs scannent les panaches de fumée autour des usines ou l'air autour d'un méthaniseur pour détecter les émissions de dioxyde de carbone ou de méthane. AUSEA devient alors un véritable traqueur de fuites de gaz. "Je fais souvent l'analogie avec les empreintes digitales, explique Lilian Joly. Un individu a une empreinte digitale. Si on a une base de données comme peut en avoir la police, on peut retrouver le nom de cet individu grâce à son empreinte digitale. La molécule, c'est pareil. Chaque molécule à une empreinte unique et grâce à une base de données on arrive à trouver son nom. Et quand on a un modèle qui se colle sur l'empreinte de la molécule, on arrive à en déterminer la concentration."

La force d'AUSEA, c'est bien sa maniabilité et sa capacité à réaliser plusieurs mesures très précises en un temps record. Ces capteurs ont déjà été utilisés par TotalEnergies au Congo ou en Italie. Actuellement, cette innovation rémoise lutte contre le dérèglement climatique en Argentine.