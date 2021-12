L'usine Amétyst de Montpellier revoit sa gestion des déchets pour produire un compost de qualité

La métropole de Montpellier tente de rectifier le tir sur les biodéchets. Après 13 ans d'existence et de nombreuses polémiques l'usine Amétyst de Montpellier s'est doté en début d'année d'une nouvelle ligne de tri spécifique pour le compostage des biodéchets dans le cadre de la politique zéro déchet de la Métropole.

Les biodéchets, à savoir les déchets alimentaires et les petits végétaux sont ainsi réceptionnés, calibrés puis retriés afin de retirer le plastique ou autres déchets indésirables afin de produire en un mois et demi du compost de qualité.

Les biodéchets sont calibrés puis triés afin d'en faire du compost. © Radio France - Virginie Vandeville

Une valorisation des déchets verts d'ores et déjà réutilisée dans les espaces verts de la Métropole.

Après un mois et demi, les biodéchets deviennent du compost de qualité destinés à être utilisés sur les terres métropolitaines. © Radio France - Virginie Vandeville

"Le mode de fonctionnement de l'usine n'était pas le bon. Produire un compost par le tri de la poubelle grise n'était pas pertinent pour la qualité du compost. On a mis en échec la politique du tri car les habitants de la métropole se sont dit qu'avec cette usine qui triait les poubelles grises, ils n'avaient plus besoin de le faire. Ils ont donc mélangé l'ensemble des déchets. En 2010, on triait 8 kilos de biodéchets par habitant, en 2018 on n'en triait plus que 4 kilos", assure François Vasquez, vice-président de la métropole en charge des déchets. Aujourd'hui encore 15 à 20 % de plastique sont retrouvés dans les quatre box de compostage de l'usine.

Sortez vos poubelles orange

Le clef de la réussite de la politique zéro déchet souhaitée par la métropole réside dans nos poubelles et dans la volonté de chacun de participer à cet effort. Avec cette nouvelle ligne verte de tri comme la surnomme François Vasquez, la métropole est également en train de revoir la collecte de la poubelle orange, destinée à récolter les biodéchets. "Aujourd'hui on réceptionne un faible tonnage de 1900 tonnes de ces déchets. On pourrait aller jusqu'à 35 000 tonnes si toute le monde participait. Alors nous lançons une grande campagne de tri pour que chacun ressorte son bac orange. Du porte-à-porte qui ne fonctionne pas car on collecte très peu pour l'instant et cela coûte très cher", précise François Vasquez.

Mais pour arriver également à mener cette politique la métropole va donner des moyens pour réconcilier les habitants avec le tri. "On va proposer des bioseaux ajourés pour éviter les odeurs et les moucherons. On installe également des composteurs dans les quartiers. Ils sont actuellement 22 et on va aller jusqu'à 50 dans les mois à venir. Mais on proposera également des points d'apport volontaire, sorte de meuble avec une trappe pour ceux qui ne veulent pas composter. Ces poubelles oranges ne sont pas adaptés. Elles sont ajourées, autrement dit dès qu'on y mettait des matières organiques ou nos restes alimentaires, cela faisait des moucherons, cela pouvait sentir mauvais."

Avec la participation des habitants, la métropole espère réceptionner entre 6 et 8 000 tonnes de déchets afin de créer une autre ligne, cette fois de méthanisation. En plus de ces deux lignes vertes, François Vasquez voit encore plus loin pour la politique du zéro déchet.

Trois plateformes pour les biodéchets

D'ici 2023, en plus de l'usine Amétyst, "nous allons ouvrir des plateformes de chaque côté de la métropole pour traiter encore plus en proximité les biodéchets. Ainsi tous les biodéchets traités sur la zone est de la métropole, resteront sur la terre de la zone est et nourrir la terre à cet endroit. Amétyst recueillera ainsi les déchets de Montpellier, mais aussi les restes alimentaires bien triés des intercommunalités périphériques, car on ne peut pas résonner à l'échelle de la métropole quand on parle des déchets. On doit raisonner à l'échelle d'un million de personnes pour être pertinent", assure le vice-président de la métropole en charge des déchets. La métropole butte encore sur un problème foncier. La métropole assure avoir tout de même des pistes afin d'installer ces plateformes dans des zones optimales.