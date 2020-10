L'usine de méthanisation de Châteaulin peut redémarrer

L'incident du 19 août avait privé d'eau du robinet les habitants de 50 communes du Finistère pendant plusieurs jours. A l'arrêt forcé depuis le 25 août, l'usine de méthanisation de Châteaulin peut désormais reprendre la réception des déchets. Le préfet a donné son feu vert ce jeudi pour une reprise partielle de l'activité du site.

180.000 personnes sans eau potable

C'est le dysfonctionnement d'un système de sécurité qui avait entraîné une pollution de l'Aulne, près de 400 m³ de déchets organiques très chargés en ammoniaque s'étaient déversés dans le fleuve côtier jusqu'à atteindre une usine d'eau potable. Les autorités avaient alors décidé de restreindre l'usage de l'eau pour environ 180.000 personnes dépendant du Syndicat Mixte de l’Aulne (SMA).

Un second incident quatre jours plus tard avait révélé "des fragilités du système de prévention des risques" de l'exploitant. Contraint de stopper ses installations, Engie Bioz a dû mettre en oeuvre un certain nombre de mesures, sous le contrôle étroit des services de l'Etat.

Sous surveillance

Le préfet du Finistère Philippe Mahé et la maire de Châteaulin Gaëlle Nicolas ont visité le site lundi 5 octobre, avant une dernière inspection technique le lendemain. La remise en conformité des installations a été jugée effective, mais le site restera sous surveillance pendant cette phase de remise en service.