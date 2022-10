L'usine de méthanisation de Nîmes Métropole va alimenter le réseau public et des bus du réseau Tango

L'usine de méthanisation (biométhane produit à partir des boues issues de la station d'épuration) de Nîmes Métropole vient d'être inauguré officiellement ce jeudi. "Cette usine nous permet de faire un pas de plus vers notre objectif d’Eco-métropole, objectif que nous nous sommes fixés en termes d’innovation et de préservation de l’environnement, explique le président de Nîmes Métropole, Franck Proust. Le biométhane, proche du gaz naturel, pourra être réinjecté dans le réseau public. L’utilisation de boues d’épuration issues de la station de traitements des eaux usées nîmoiseva permettre aussi de faire rouler des trambus au biogaz.

Le biométhane est un gaz 100% renouvelable produit à partir de déchets issus de l'industrie agro-alimentaire, de la restauration collective, de déchets agricoles et ménagers, ou encore de boues de stations d'épuration. Ce biogaz épuré a les mêmes propriétés que le gaz naturel, et donc les mêmes usages.

Le projet (usine de méthanisation et l'amélioration de la plateforme de compostage) a été initié il y a quelques années avec le renouvellement de la DSP « eau et assainissement ». Il a nécessité un investissement majeur de la part de Nîmes Métropole, : 21,6M€ HT où l'Agence de l'eau a participé au financement, avec une participation à hauteur de 9,6M€ HIT et une avance de 3M€ HT sans intérêt.

Avec une production de biométhane de 560 000 Nm3/an soit la consommation moyenne de plus de 500 foyers et un tarif contractualisé avec GRDF , l’agglomération compte sur des revenus d’ 1M€ par an. L’usine permet également de réduire de 30% le volume de boues produites par la station de traitement des eaux usées de Nîmes.